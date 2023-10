SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rebeca Andrade contou sobre o momento em que recebeu a coroa de Simone Biles e disse que embora tenha sido um momento muito legal, a coroa sempre será da norte-americana.

"Ela perguntou se eu ia continuar na ginástica depois de Paris e eu falei que depende do meu corpo. Ela, então, falou que depois de Paris para ela deu e que ela precisa descansar. E eu falei, 'não, a gente precisa de você'. Aí ela pegou e passou a coroa. Foi muito legal dela passar a coroa, mas eu acho que a coroa vai ser sempre dela, ela é excepcional".

Rebeca também disse que poder competir com Biles no Mundial foi uma experiência "maneira" e que ficou feliz de ver o quanto a norte-americana está bem.

Feliz no Mundial: "O Mundial pra mim foi muito especial, foi uma experiência muito maneira de estar do lado da Simone, competir com ela. Poder conversar com ela e ver o quanto ela estava bem, o quanto ela estava feliz e leve nas apresentações dela, sabe. E o mesmo comigo, extremamente feliz de estrar no mundial, poder competir, estar bem, estar confiante, foi sensacional".

O QUE MAIS REBECA FALOU:

Melhor salto do ano: "Nossa, gente, foi um salto muito bom. Acho que em competição deve ter sido meu melhor salto do ano, assim. Fiz várias vezes lá no Mundial, mas esse de nesta domingo (22), gente, foi muito bom. Falei "que isso, o que está acontecendo". Mas foi muito bom, fiquei muito feliz".

Relacionamento com outras delegações: "É muito bom ver vários atletas de várias modalidades e ter esse contato. Até me perguntaram, porque a gente estava saindo do refeitório e a gente encontrou a Rayssa e a Pâmela, e a gente conversou. No dia da competição delas a gente conseguiu assistir um pouquinho, porque era bem pertinho do nosso ginásio e era dia de treino nosso. Então, é bem legal esse contato que a gente tem com outras delegações, também. É sensacional".

Segunda família: "As meninas são a minha segunda família, então é extremamente importante que elas estejam ali comigo. Eu senti muita falta delas em Tóquio, porque a gente não teve a nossa equipe. Então, poder competir por equipe e estar tendo esses resultados é algo que me orgulha demais"

Mudança da série: "Eu mantive as minhas séries, tanto no salto quanto na paralela e na trave. Mas se eu tivesse que fazer um solo, provavelmente eu faria um solo mais simples também, assim como a Flávia fez. Porque a gente veio de uma competição longa, então a gente precisa se sentir segura pra fazer"

Descanso em novembro: "Eu vou descansar agora em novembro, porque o Chico quer que a gente esteja treinando em dezembro, porque é um ano que é muito importante para a gente"

Mais preparada: "Eu acho que a maior diferença é que eu me sinto muito mais preparada nesta segunda-feira (23). Eu tenho uma cabeça muito mais madura do que se tivesse acontecido nos anos passados. Então, eu fico muito feliz com isso, porque eu consigo chegar na competição e já ter um foco muito bom para conseguir competir".