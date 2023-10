SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A equipe brasileira de adestramento conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-americanos de Santiago 2023. Com a nota 443.343, o Brasil ficou atrás apenas dos EUA, que marcaram 450.670. O resultado garante uma vaga olímpica para os brasileiros, mas a equipe pode ficar fora de Paris-2024.

O Brasil tem a vaga olímpica, mas não o direito de levar a equipe a Paris, ainda. As modalidades do hipismo exigem que, para um país competir na Olimpíada, três atletas diferentes tenham um índice chamado MER.

No adestramento, em resumo, é fazer acima de 67% em uma prova de mais de três estrelas. João Victor Oliva e Renderson Oliviera têm esse índice. João, com dois cavalos distintos. Mas os demais ainda não.

O Brasil já viveu esse drama em Lima-2019, e acabou fora da Olimpíada, porque os atletas não tinham provas 3 estrelas para competir até o fim daquele ano. Agora têm. Pedro Tavares está na Europa para buscar o MER até dezembro, e o Brasil receberá uma competição quatro estrelas em dezembro, em ITU (SP).

No Pan, o índice não veio por muito pouco para Manuel Tavares no primeiro dia, nesta domingo (22), único que valia. Três juízes deram a ele nota acima de 67%, um na casa de 66%, mas um norte-americano fugiu muito, com 62. A nota irritou muito a delegação brasileira, mas não havia nada a fazer.

Na prática, a nota deste árbitro norte-americano pode tirar o Brasil da Olimpíada como equipe. Aí, o país poderia levar só um conjunto, pelo ranking. João Victor, na melhor fase da carreira, ficaria com ela.