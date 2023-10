SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida organizada Mancha Verde realizou nesta segunda-feira (23) um protesto na porta da sede social do Palmeiras antes de uma reunião do Conselho Deliberativo do clube.

A organizada levou caixas de pizzas e faixas protestando contra a presidente Leila Pereira e contra o que considera um "Conselho omisso". Eles fecharam parte da rua e exibiram as mensagens em um ato que começou nesta tarde e se estendeu até o início da noite.

"Seu voto vale uma pizza?", dizia uma das faixas. Cartazes com os escritos "Conselho omisso" e "Fora, blogueirinha" também foram exibidos no local.

Os torcedores puxaram gritos contra a atual gestão e o Conselho. "Não é mole, não, a ditadura se instalou no meu Verdão", "É um retrocesso, tem conselheiro se vendendo por ingresso" e xingamentos contra Leila, além de cantos clássicos da organizada, foram alguns dos gritos reproduzidos no ato.

Um dos representantes da organizada exigiu mudanças. "Tem que ter mudança de postura da presidente, do Conselho. Não pode ser omisso, não. Não é só a Leila", afirmou, em pronunciamento que foi transmitido pelas redes sociais da Mancha Verde.

A Mancha está rompida com a diretoria do Palmeiras, embora ressalte que apoia o técnico Abel Ferreira e o elenco. A organizada também vem se manifestando contra a atual gestão durante os jogos.