RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção masculina do Brasil estreou nos Jogos Pan-Americanos de Santiago na noite desta segunda-feira (23), com uma vitória por 1 a 0 sobre os Estados Unidos. O zagueiro Miranda balançou a rede no fim do jogo.

Com o resultado, a equipe de Ramon Menezes tem um ponto no Grupo B da competição, empatada com a Colômbia, que venceu Honduras.

A equipe de Ramon volta a campo na quinta-feira, às 20h, contra a Colômbia, em Viña del Mar, no Estádio Sausalito.

Ao final da primeira fase, os dois melhores classificados de cada grupo enfrentam os vice-líderes do outro grupo, em partidas válidas pela semifinal.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo foi com o Brasil com mais posse de bola e também maior presença no campo de ataque, mas o time canarinho não demonstrava criatividade para achar espaços na marcação dos Estados Unidos.

A melhor chance dos comandados de Ramon foi em uma finalização da intermediária de Igor Jesus.

Os norte-americanos, por outro lado, tiveram as oportunidades mais claras. A primeira foi com Neri, logo no começo, e depois com Dipietro, Arthur Chaves tirou quase em cima da linha.

Na volta do intervalo, o Brasil melhorou, teve mais efetividade e conseguiu empurrar os Estados Unidos. Em um contra-ataque bem armado, a equipe fez uma "blitz" e o goleiro Carrera teve de fazer três defesas em meio a um bate e rebate na área.

A equipe esteve perto de abrir o placar aos 15 minutos do segundo tempo. Após levantamento na área, Matheus Nascimento cabeceou e Carrera defendeu. No rebote, Arthur Chaves carimbou a trave.

Aos poucos, o Brasil perdeu o ímpeto e o duelo ficou mais preso. Nos minutos finais, porém, o time verde e amarelo balançou a rede e garantiu o triunfo. Após cruzamento de Biro e um desvio na área, Miranda apareceu na segunda trave, atrás da defesa norte-americana, e, de cabeça, movimentou o placar.