SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Júnior deu detalhes da situação de Alexandre Pato no São Paulo. Com contrato até o fim do ano, o atacante não tem atuado com frequência, mas não está descartado, segundo o treinador, que cobra uma resposta do atleta.

"Tenho um respeito muito grande pelo Alexandre. Falei algumas vezes com ele em relação ao que nós precisávamos para que eu pudesse vê-lo em campo e pudesse tê-lo em campo com uma confiança maior [...] O Pato não está descartado. Agora, eu espero uma resposta dele, primeiramente, para que depois eu possa tê-lo, em definitivo dentro de campo, é apenas esta condição. Eu quero vê-lo atuando, mas eu preciso que ele me dê uma resposta um pouco mais contundente no dia a dia", disse Dorival Júnior, em entrevista ao canal do jornalista Nilson César no YouTube.

O treinador também citou o fato de Alexandre Pato ter se recuperado recentemente de uma lesão grave no joelho durante a sua resposta.

"Não podemos nos esquecer de que o Alexandre está voltando de uma lesão muito séria que ele teve. Às vezes demora. Tem jogadores que em um mês abreviam três ou quatro de uma possível recuperação e outros que, possivelmente, levem um tempo um pouco maior", disse.

Alexandre Pato acertou sua volta ao São Paulo no dia 26 de maio deste ano. Ele estava sem clube desde que rescindiu o seu contrato com o Orlando City, dos Estados Unidos.

O atacante vinha se recuperando de uma lesão no ligamento do joelho no Reffis do Tricolor e acabou fechando contrato apenas até o final da atual temporada.

Ao longo destes quase cinco meses na nova passagem pelo São Paulo, Pato entrou em campo em apenas 10 partidas e marcou dois gols.

A última vez em que Alexandre Pato esteve em campo pelo São Paulo foi na derrota da equipe para o Fortaleza, no dia 20 de setembro. Naquela ocasião, ele entrou no segundo tempo e atuou por apenas 11 minutos.

Após sua última partida, o atacante ficou de fora dos relacionados no jogo do título da Copa do Brasil, diante do Flamengo, e contra Coritiba, Corinthians e Grêmio, pelo Brasileirão. Ele ficou no banco diante de Goiás e Vasco.