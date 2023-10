SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com gols de Rodrygo e Bellingham em duas assistências de Vinícius Jr, o Real Madrid venceu o Braga no sufoco por 2 a 1, nesta terça-feira (24), no Estádio Municipal de Braga, pela terceira rodada da Liga dos Campeões.

Rodrygo não marcava pelo Real desde o dia 12 de agosto, literalmente no primeiro jogo da atual temporada. Além de Rodrygo e Bellingham, Djaló fez o outro gol da partida -a favor do Braga.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos nove pontos e disparou na ponta da tabela do Grupo C da Champions. Os merengues seguem invictos no torneio. Já o Braga é o terceiro, com três pontos.

Na sequência, o Real terá pela frente o clássico contra o Barcelona no Camp Nou, neste sábado (28), pelo Campeonato Espanhol. No mesmo dia, o Braga visita o Gil Vicente pelo Campeonato Português.

O JOGO

Mesmo em vantagem, o Real não teve vida fácil no primeiro tempo. O time de Ancelotti encontrou dificuldades para furar a defesa do Braga e chegou a sofrer vários sustos na etapa inicial.

As melhores jogadas partiram de Vini Jr e Rodrygo. O camisa 11 fez o primeiro gol madrilenho, aos 15 minutos do primeiro tempo, com assistência de Vini, e ainda teve um tento anulado por impedimento, também com passe do colega brasileiro.

Real foi para cima no segundo tempo, mas continuou sendo ameaçado pelo Braga. Bellingham fez jus ao instinto artilheiro e balançou a rede aos 16 minutos, mas os merengues sofreram o revés no minuto seguinte, com Djaló.

Vini chegou a fazer o terceiro, mas foi flagrado em posição irregular. Os portugueses ainda chegaram bem perto do empate nos momentos finais, assustando a torcida espanhola.

DEMAIS PARTIDAS

Em outro jogo do Grupo C, o Napoli derrotou o Union Berlin por 1 a 0, fora de casa, e assumiu a vice-liderança. A equipe italiana soma seis pontos, enquanto os alemães estão zerados.

Outro time 100% em três jogos é o Bayern de Munique. O time alemão derrotou o Galatasaray por 3 a 1, fora de casa, e está disparado na frente no Grupo A. Coman, Kane e Musiala fizeram os gols da equipe.

O Galatasaray vem em segundo lugar, com quatro pontos, mas já é pressionado pelo Manchester United. O time inglês somou seus primeiros pontos ao bater o Copenhagen por 1 a 0, com gol de Maguire. O destaque, porém, foi o goleiro Onana, que defendeu uma cobrança de pênalti nos acréscimos e evitou novo tropeço do United.

Pelo Grupo B, o Arsenal se recuperou ao fazer 2 a 1 no Sevilla fora de casa. Gabriel Jesus fez um gol e deu uma assistência para Martinelli. A equipe londrina foi a seis pontos e lidera a chave com um ponto de vantagem sobre o Lens, que empatou em casa com o PSV Eindhoven por 1 a 1.

No Grupo D, o destaque é a Real Sociedad, que segue invicta depois de bater o Benfica por 1 a 0, no estádio da Luz, em Lisboa. Os espanhóis somam sete pontos, o mesmo que a Inter de Milão. O time italiano sofreu, mas derrotou o RB Salzburg por 2 a 1 no estádio San Siro.