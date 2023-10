SANTIAGO, CHILE, E SÃO PAULO, SP (uOL/FOLHAPREPSS) - O Brasil ficou com a medalha de prata no badminton ao ser derrotado pelo Canadá por dois sets a um nesta quarta-feira (25), nos jogos Pan-Americanos, no Chile.

Logo no início do primeiro set, os canadenses fizeram 2 a 0, mas Davi da Silva e Fabrício Farias reagiram rapidamente, viraram o jogo e abriram uma certa vantagem. No decorrer da etapa, a partida ficou equilibrada, e os brasileiros permaneceram à frente no placar até fechar em 21 a 19.

A dupla canadense reagiu no segundo set e logo abriu uma boa vantagem. Os brasileiros tentaram a virada, mas acabaram errando em momentos importantes, como os saques a favor. Com isso, o Canadá venceu por 21 a 15.

Os erros da equipe brasileira no terceiro set desestabilizaram a dupla, que viu o Canadá abrir vantagem e fechar o jogo com 21 a 18.