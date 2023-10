PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - É mais perto ir do Monte Caburaí ao Arroio Chuí do que se deslocar para a final da Sul-Americana. A 'um Brasil' de distância, torcedores de Fortaleza e LDU sofrem para acompanhar a decisão da competição, marcada para o próximo sábado (28), enquanto comissões técnicas buscam maneiras de amenizar o desgaste com planejamento.

A distância entre o ponto mais ao norte do Brasil, o Monte Caburaí, em Roraima, e o extremo sul do país, o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, é de 4.394 quilômetros.

Para se deslocarem de Fortaleza até Maldonado, no Uruguai, onde será a final da Copa do Sul-Americana, torcedores do Fortaleza precisarão percorrer mais de 5 mil quilômetros.

O cenário ainda é pior para os fãs da LDU, de Quito, no Equador. Neste caso, a distância é de praticamente 6 mil quilômetros.

CUSTO ALTO

E não é só a distância que atrapalha nordestinos e equatorianos. O custo do deslocamento também é elevado.

Um translado de avião custa a partir de R$ 1.600 partindo de Fortaleza até Montevidéu (distante 130 quilômetros de Maldonado). Os valores podem oscilar bastante dependendo da antecedência da compra e de diversas ofertas realizadas por empresas do ramo.

Uma alternativa encontrada tem sido deslocamento de avião até Porto Alegre, com custo inferior, e a partir do Rio Grande do Sul seguir por via terrestre.

Partindo do Equador, segundo apurou o UOL, o valor parte do equivalente a R$ 2.900. E ainda há pouca oferta de voos, a maioria com muitas escalas.

Maldonado é vizinha a Punta del Este, destino turístico litorâneo uruguaio. Há disponibilidade de leitos de hotel nos mais variados valores por lá e também em Montevidéu.

Soma-se a isso os custos extras de qualquer viagem, como alimentação e imprevistos que podem surgir ao longo do caminho.

Os ingressos estão à venda no site oficial da Conmebol com preços que vão de 10 dólares (R$ 50 na cotação atual) para o público local, até 70 dólares (R$ 350 na cotação atual).

ALTERNATIVA MENOS CARA, MAS DESGASTANTE

A opção encontrara por muitos torcedores do Fortaleza foi um deslocamento menos caro, porém bem mais desgastante: ir de ônibus.

Desde nesta terça-feira (24) (23) estão partindo veículos repletos de tricolores da capital cearense com destino ao jogo decisivo da Sul-Americana.

Se nenhum imprevisto ocorrer, a expectativa é que a viagem leve ao menos quatro dias.

TEMOR DE ESTÁDIO VAZIO

Tantas dificuldades aumentam o temor de um estádio vazio.

O Fortaleza estima que entre seis e sete mil torcedores conseguirão se deslocar até o Uruguai para acompanhar a final. São grupos independentes que se organizam sem a participação do clube.

Já a LDU sofre com a falta de voos disponíveis para o trajeto e espera aproximadamente três mil torcedores partindo do Equador. O grupo pode ser reforçado por equatorianos que moram na Argentina, elevando a estimativa para no máximo quatro mil e quinhentos torcedores.

No melhor dos cenários, contando com o número máximo esperado por ambos os finalistas, seriam menos de 12 mil torcedores. Se considerar ainda eventuais fãs locais, o público esperado se aproxima da metade da capacidade do Estádio Domingo Burgueño Miguel, que é de 25 mil torcedores.

Até o fechamento dessa reportagem, a Conmebol não tinha uma contagem de ingressos já comercializados para o jogo de sábado. A final do ano passado, entre São Paulo e Independiente del Valle, disputada na Argentina, contou com 24.683 torcedores.

CLUBES TENTAM DRIBLAR DIFICULDADE

Fortaleza e LDU tentam driblar a dificuldade imposta pela distância. Os dois times chegarão ao Uruguai com antecedência.

Tanto brasileiros quanto equatorianos partem na quarta-feira para a sede do jogo, e manterão rotina de treinos e descanso até o duelo que vale o título.