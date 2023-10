SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Beatriz Ferreira é semifinalista do boxe no Pan 2023. A brasileira venceu a costa-riquenha Pamela Sánchez por RSC (decisão da arbitragem de parar a luta) no primeiro round.

Bia Ferreira não deu chances à adversária. Demonstrando sua superioridade desde o início, acertou sequência de golpes com as duas mãos a 22 segundos do fim do primeiro assalto. A árbitra abriu contagem para a costa-riquenha e determinou o fim da luta.

Com a vitória, Bia já garante uma medalha Pan-Americana na categoria até 60kg. Como não há disputa de terceiro lugar, a baiana conquistará ao menos uma medalha de bronze. Ela é a atual campeã, com ouro em Lima-2019.

A vitória também dá à brasileira uma vaga em Paris-2024. As categorias até 57kg e 60kg femininas são as únicas que dão quatro vagas olímpicas. Nos outros pesos, apenas campeão e vice se garantem no torneio.

Bia Ferreira enfrentará a norte-americana Jajaira Gonzalez na semifinal.

Boxe