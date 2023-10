SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona foi letal no primeiro tempo e venceu o Shakhtar Donetsk por 2 a 1, na tarde de quarta-feira (25), em jogo válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Champions League.

Ferran Torres e Fermín López abriram 2 a 0 para o Barça ainda na etapa inicial. Sudakov, no segundo tempo, deixou o dele para o Shakhtar.

Após descontar, o Shakhtar pressionou em busca do empate, mas o Barcelona conseguiu se segurar e garantir a vitória apesar da pressão.

Com o resultado, o Barça chegou aos nove pontos, manteve os 100% de aproveitamento e, consequentemente, continua na liderança do Grupo H. O Shakhtar, por sua vez, segue com três e ocupa a terceira colocação.

O Barcelona volta a campo no próximo sábado (28), quando recebe o Real Madrid, às 11h15 (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Na Champions, o próximo compromisso será justamente contra o Shakhtar, pela 4ª rodada da fase de grupos, no dia 7 de novembro, às 14h45.

O JOGO

Mesmo desfalcado de jogadores como Lewandowski, Raphinha, Gabi, De Jong e Pedri, o Barcelona foi amplamente superior na primeira etapa, não dando chances aos ucranianos e construindo o resultado com naturalidade.

A equipe catalã abriu o placar aos 29 minutos, com um chute na trave de Fermín López e Ferrán Torres aproveitando a sobra para mandar a bola para o centro do gol de Riznyk. O segundo tento saiu aos 36, com Fermín López chutando forte da entrada da área e a bola tocando na trave antes de entrar.

No segundo tempo, o Barcelona bobeou em alguns lances de ataque, permitindo que o Shakhtar Donetsk diminuísse aos 17 minutos. Sudakov recebeu um passe vertical de Kryskiv, saiu cara a cara com Ter Stegen e finalizou no canto direito.

Após o gol, o Shakhtar se animou na partida e passou a pressionar o Barcelona, criando algumas chances claras de deixar tudo igual, mas pecou nas finalizações. Mais retraído, o Barça se segurou e garantiu a vitória.