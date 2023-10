SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com direito a segundo tempo frenético, o Manchester City controlou o Young Boys, venceu o time suíço por 3 a 1 e manteve 100% de aproveitamento no Grupo G da Champions League. Todos os gols saíram na etapa final.

O zagueiro Akanji iniciou a contagem, mas Elia empatou quatro minutos depois. Haaland, então, desencantou e marcou duas vezes para garantir a vitória inglesa fora de casa -o duelo ainda teve gol anulado de Álvarez.

O resultado deixa o City com nove pontos e na liderança isolada da chave. O Young Boys, por outro lado, se complicou ao estacionar com apenas um ponto.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 7, desta vez no Etihad Stadium, em Manchester. RB Leipzig e Estrela Vermelha completam o grupo.

COMO FOI O JOGO

No 1° tempo, o Young Boys adotou uma postura defensiva e deixou a bola com o Manchester City, que encontrou dificuldades para furar o bloqueio adversário.

Mesmo com boas jogadas de Doku e Grealish, além de oportunidades criadas para Haaland, os ingleses não conseguiram balançar as redes até o intervalo -o placar permaneceu em 0 a 0.

Na etapa final, a partida ganhou outra dinâmica. Aos três minutos, Akanji aproveitou um rebote da trave e abriu o placar para os ingleses, mas a resposta dos mandantes foi rápida e Elia igualou: 1 a 1.

Foi então que a estrela de Haaland brilhou. O artilheiro da última edição da Champions League estava sem marcar, mas aos 22 minutos converteu um pênalti e colocou o City na frente do placar: 2 a 1.

O atacante fez mais um: ele recebeu a bola na área, deu um belo drible para o meio e finalizou com força no ângulo, ampliando a vantagem e decretando o 3 a 1.

No outro jogo da chave, o Leipzig venceu o Estrela Vermelha, em casa, por 3 a 1 e chegou ao seis pontos, ocupando a vice-liderança. O time sérvio e o Young Boys somam um ponto.

DEMAIS GRUPOS

O destaque da rodada foi o Paris Saint-Germain, que virou líder do chamado "grupo da morte". A equipe francesa derrotou o Milan por 3 a 0 no Parc des Princes, com um gol de Mbappé. A equipe chegou a seis pontos no Grupo F. Já o Milan é o lanterna, com dois.

A rodada também serviu para a recuperação do Borussia Dortmund. O time alemão conquistou a primeira vitória ao bater o Newcastle, fora de casa, por 1 a 0. Com isso, chegou a quatro pontos, assim como os ingleses.

No Grupo E, a liderança mudou de dono. O Feyenoord assumiu a ponta ao derrotar a Lazio, em casa, por 3 a 1. Com seis pontos, o time holandês tem um de vantagem sobre o Atlético de Madri, que só empatou com o Celtic por 2 a 2. A Lazio vem logo atrás, com quatro, seguido pelo Celtic, com dois.

No Grupo H, a liderança é do Barcelona, que chegou aos nove pontos após derrotar o Shakhtar Donetsk por 2 a 1. O Porto é o vice-líder, com seis, após aplicar uma goleada de 4 a 1 fora de casa sobre o Antuérpia. Os belgas não somaram nenhum ponto até agora, enquanto o Shakhtar tem três.