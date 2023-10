SANTIAGO, CHILE (UOL/FOLHAPRESS) - Arthur Nory faturou, nesta quarta-feira (25), sua segunda medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Esta, com gostinho amargo. Ele empatou com a melhor média na final do salto, mas ficou na segunda colocação pelos critérios de desempate.

Tanto ele quanto o dominicano Audrys Min Reyes ficaram com 14,466 de média e, nesses casos, o ouro vai para quem tem a maior nota em um dos saltos. O dominicano teve um 14,566 e um 14,366, enquanto o brasileiro teve 14,500 no primeiro salto, e 14,433 no segundo. Foi mais regular, mas o que é valorizado é o salto acima da curva.

Havia a expectativa de que Yuri Guimarães também pudesse disputar o pódio, depois de se classificar em primeiro à final, mas ele teve uma chegada ruim no segundo salto, depois de tirar 14,533 no primeiro, e terminou na quarta colocação. O bronze foi para Felix Dolci, do Canadá, que já havia sido campeão do individual geral.

A medalha é a terceira de Nory neste Pan, mas também a segunda derrota dele para Min Reyes, que se classificou à Olimpíada pela final do individual geral, em que o brasileiro teve muitos problemas na paralela. Nory foi bronze por equipes e, ontem, havia ganhado a prata no solo. Ele ainda faz a final da barra fixa, logo mais, como candidato ao ouro.