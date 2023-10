SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Distanciando-se da zona da degola, o Cruzeiro fez o dever de casa e derrotou o Bahia por 3 a 0, no Mineirão, nesta quarta-feira (25), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe celeste engatou sua segunda vitória seguida e subiu para 37 pontos na tabela.

Os gols do Cruzeiro foram marcados por Kanu, contra, Marlon e Bruno Rodrigues.

Com a vitória neste confronto direto, o Cruzeiro ultrapassou o Bahia e deixou o Tricolor com os mesmos 34 pontos. O time de Rogério Ceni também segue lutando contra o rebaixamento.

Os cruzeirenses tiveram uma injeção de ânimo depois de vencer o clássico contra o Atlético-MG, na rodada anterior do Brasileirão. Agora, a Raposa volta a campo somente na próxima quinta-feira (2), em jogo contra o São Paulo, no Morumbi. Já o Bahia visita o Palmeiras neste sábado (28), no Allianz Parque.

O JOGO

Foi a primeira vitória do Cruzeiro no Mineirão neste Brasileiro. A equipe cruzeirense tinha quatro empates e quatro derrotas sob seus domínios no campeonato.

Com casa cheia, o Cruzeiro abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Kanu, do Bahia, tentou cortar um cruzamento de Matheus Pereira, mas acabou mandando a bola contra o próprio gol.

Com a vantagem no placar, o Bahia começou a se expor, cedendo contra-ataques para a equipe mineira. Em uma das chances, Bruno Rodrigues finalizou na trave.

No segundo tempo, a Raposa ampliou o placar aos 8 minutos. Marlon tentou cruzar pela esquerda, mas a bola acabou indo direto para o gol, desviando ainda em Marcos Felipe.

Após algumas chances para os dois lados, o Cruzeiro fechou o caixão aos 43 minutos. William fez um passe para Bruno Rodrigues, que desviou de canela. A bola encobriu Marcos Felipe e entrou no fundo das redes.