SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Cuiabá por 1 a 0, nesta quarta-feira (25), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do respiro contra o rebaixamento foi marcado por Romero e garantiu a primeira vitória do técnico Mano Menezes.

As duas equipes tiveram poucas chances claras na partida. Quando o empate parecia o caminho mais provável, Romero aproveitou jogada aérea de Gil e confirmou os três pontos.

No primeiro tempo, o Corinthians teve mais controle do jogo. Na etapa final, o Cuiabá impôs ritmo mais forte, mas foi o Timão quem conseguiu o gol.

O Corinthians vai ao 13º lugar, com 36 pontos, e abre seis do Vasco, o primeiro no Z-4. Vasco e Santos jogarão contra Internacional e Coritiba nesta quinta, respectivamente.

O Timão não vencia como visitante no Brasileirão desde o jogo contra o Atlético-MG, no dia 8 de julho, há mais de três meses.

O Cuiabá voltará a campo para enfrentar o líder Botafogo, no domingo, no Engenhão. O Corinthians receberá o Santos no clássico também de domingo, na Neo Química Arena.

O JOGO

O jogo na etapa inicial foi muito equilibrado. As equipes buscaram o gol, mas tiveram pouca criatividade e custaram a criar chances claras.

Pelo lado do Cuiabá, Clayson e Raniele passaram perto de abrir o placar. No Corinthians, Renato Augusto e Romero tiveram as melhores oportunidades. Os goleiros Cássio e Walter tiveram atuações seguras.

O Cuiabá voltou em ritmo mais intenso e quase marcou logo aos 2 minutos, com cabeceio de Deyverson que raspou a trave direita de Cássio. O Corinthians retornou do intervalo com menos dificuldade para ficar com a bola.

O Dourado teve mais volume, pareceu mais perto do gol e quando o jogo estava perto do empate, brilhou a estrela do paraguaio Romero, que não fazia boa atuação na Arena Pantanal.

Rojas bateu falta, Gil cabeceou no segundo pau e Romero, quase na linha, conferiu aos 32 minutos do segundo tempo. O VAR chegou possível impedimento de Gil, mas conferiu o gol.

Nos minutos finais, o Cuiabá esboçou reação, porém, não teve forças para mexer no placar. Vitória importante do Corinthians como visitante.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ x CORINTHIANS

CUIABÁ

Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme (PK); Raniele, Fernando Sobral (Ronald) e Lucas Mineiro (Denilson); Clayson (Derek), Pitta (Wellington Silva) e Deyverson. T.: António Oliveira

CORINTHIANS

Cássio, Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera (Gabriel Moscardo), Maycon (Roni), Giuliano (Fágner) e Renato Augusto (Rojas); Romero (Ruan Oliveira) e Yuri Alberto. T.: Mano Menezes

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Juiz: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Assistente 2: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Fernando Sobral (Cuiabá) e Bruno Méndez e Fábio Santos (Corinthians)

GOL: Romero, aos 32 minutos do segundo tempo