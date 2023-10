RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos focos de Tite desde a chegada ao Flamengo foi conhecer cada um dos envolvidos no dia a dia do Ninho do Urubu. Depois da primeira derrota sob seu comando, que escancarou alguns problemas ainda existentes na equipe, o treinador coloca as forças em aumentar a confiança no trabalho e entender o elenco no período sem jogos.

O QUE ACONTECEU

O Flamengo só volta a campo na próxima quarta-feira (1º), contra o Santos, no Mané Garrincha. O jogo com o Red Bull Bragantino foi adiado por conta do fechamento do Maracanã para a final da Libertadores.

O time sofreu três gols em 10 minutos na derrota de virada para o Grêmio fora de casa e freou a empolgação depois de duas vitórias nos primeiros jogos de Tite.

O treinador admitiu que ainda precisa conhecer a fundo todo elenco e usará a próxima semana para acelerar essa compreensão

Tite ainda ganhou dois desfalques para o jogo: Erick Pulgar e Everton Ribeiro estão suspensos pelo terceiro amarelo. David Luiz e Allan seguem no departamento médico. Fabrício Bruno retorna.

No futebol aprendi que somos todos responsáveis. O técnico é o maior pela visibilidade e escolhas. Mas não tem "esse jogador", "aquela situação". Não é um esporte individual. Todos temos a condição de crescer, eu inclusive no conhecimento dos atletas e na utilização. É parte dessa minha chegada para conhecer os atletas e desenvolver o trabalho."

Tite

AJUSTES NECESSÁRIOS

Com 20 dias de trabalho, Tite admite que ainda tem um caminho a ser percorrido. "Futebol, assim como outros esportes, como o boxe, você recebe um soco, vai para trás e depois volta, se resguarda. Quando sofre o gol, fica com a bola, o controle, o domínio. Naturalmente vai retomar o melhor nível. Esses pequenos ajustes são necessários", avaliou.

Nos três primeiros jogos, o treinador fez poucas mudanças no time titular e usou praticamente os mesmos reservas. Santos, Rodrigo Caio, Varela, Filipe Luís, Matheus Cunha e Victor Hugo ainda não foram utilizados, além de garotos da base que não vem sendo relacionados.

Ele, porém, enfrentou desfalques importantes. Contra o Cruzeiro, não teve Léo Pereira e Arrascaeta iniciou no banco por questões físicas. Diante do Grêmio, perdeu Fabrício Bruno suspenso e Pulgar foi substituído com problemas médicos.

"A sustentação dos dois meio-campistas tem sido fundamental na formação da equipe. Tenho consciência dessa movimentação e mobilidade dos dois, da importância tática, mas vamos encontrar a alternativa. Falei para eles no vestiário, é fácil assumir em vitória, mas tenho o discernimento de saber o trabalho que precisa ser feito nessa construção, inclusive de confiança de treinamento. Para conhecer melhor os atletas, é um momento importante para eles serem utilizados. Esse tempo todo vai ajudar", disse Tite.

Apesar disso, a pausa também pode fazer o Flamengo perder o embalo, como já aconteceu em outras paradas para Data Fifa, por exemplo.

A missão de Tite, portanto, é conhecer e motivar o grupo até a próxima partida. O Rubro-Negro caiu para o quarto lugar, com nove pontos a menos que o líder Botafogo, que teve jogo adiado na rodada.