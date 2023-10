SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina de basquete venceu a Venezuela por 94 a 47, no Ginásio Polidesportivo 1 em Santiago, Chile, pela 2ª rodada do Grupo B no Pan 2023.

O Brasil começou desligado no jogo. A seleção cometeu falhas defensivas, turnovers, errou bandejas e viu as venezuelanas abrirem vantagem de 12 a 0 em três minutos de partida.

Depois de tempo técnico, o Brasil passou por cima da Venezuela. A seleção evoluiu defensivamente e, no outro lado da quadra, contou com boas atuações de Licinara e Leila. O domínio foi completo no segundo quarto, com parcial de 31 a 5 para a seleção verde e amarela.

A superioridade brasileira também se fez presente na segunda metade do jogo. Com defesa sufocante e boas trocas de passes, a seleção não diminuiu o ritmo enquanto suas titulares permaneceram em quadra. O quarto período foi mais equilibrado, porém sem qualquer perspectiva de virada venezuelana.

Erika foi a cestinha do jogo com 14 pontos. Licinara, Leila, Aline e Emanuely também chegaram a dígitos duplos.

O Brasil lidera o Grupo B, com 4 pontos. México e Colômbia completarão a segunda rodada em partida marcada para acontecer às 13h (de Brasília). Em caso de vitória colombiana, as brasileiras já garantem vaga na semifinal. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam.

A seleção encerra sua participação na fase de grupos nesta sexta-feira (27), às 10h30, contra a Colômbia.