SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Auxiliar de Fernando Diniz nos dois primeiros jogos do técnico na seleção brasileira, Dado Cavalcanti é o novo treinador da Portuguesa.

O QUE ACONTECEU

Dado Cavalcanti assinou contrato para comandar a Portuguesa durante toda a temporada de 2024. Após uma luta pela permanência em 2023, a Lusa conseguiu se manter na elite do Paulista para o ano que vem.

O treinador estava sem clube desde que deixou o América-RN, rebaixado à Série D do Campeonato Brasileiro. Dado assumiu o time na reta final da Série C, mas não conseguiu evitar a queda.

O trabalho mais recente de Dado foi como auxiliar. Ele fez parte da comissão técnica de Fernando Diniz nos jogos contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O treinador da seleção brasileira tem adotado uma comissão flexível e 'convocado' nomes para as datas Fifa.

CARREIRA E AMIZADE COM FERNANDO DINIZ

Dado Cavalcanti começou a carreira de treinador cedo e fez sucesso aos 24 anos, quando conquistou o Campeonato Rondoniense pelo Ulbra.

O treinador, no entanto, nunca conseguiu se estabilizar em uma equipe durante muito tempo na carreira. Ao todo, ele já passou por 19 times.

Os títulos de maior destaque de Dado aconteceram durante suas passagens pelo Paysandu e pelo Bahia. No time paraense, ele conquistou uma edição do estadual [2016] e duas Copas Verde [2016 e 2018]. Já no Tricolor de Aço, levou o clube à conquista da Copa do Nordeste [2021].

A amizade com Fernando Diniz, que o levou à seleção brasileira, se deve aos estudos. Isso porque, os dois foram colegas de classe em cursos presenciais na sede da CBF.