SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico António Oliveira, do Cuiabá, se mostrou bastante irritado após a derrota da sua equipe para o Corinthians, nesta quarta-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro. Em sua entrevista coletiva, o português detonou o árbitro André Luiz Skettino e atacou o goleiro Cássio ao falar da "cera" do camisa 12.

"Hoje estou com cara de bos... mesmo, mas vou me controlar ao máximo. Tem que perguntar ao juiz. Uma vergonha o que fez aqui hoje. É a quarta vez que esse árbitro nos apita. Os árbitros não têm coragem. Em nenhum momento vou me desculpar no árbitro, mas ele teve interferência direta na partida. O Cássio é um grande goleiro, campeão, mas quando vão tomar alguma atitude? Todos sabem o que o Cássio faz quando estão ganhando. Deste lado tem uma instituição que merece respeito. Esse senhor vem apitar aqui outra vez. Ele tem medo", comentou António Oliveira, em entrevista coletiva

Para ele, o gol corintiano foi irregular: "Um gol que era uma falta ofensiva sobre o Alan Empereur e origina o gol. Uma equipe que foi pra cima à procura do resultado e o Corinthians, que tem uma equipe experiente, em busca de uma bola. Mas o gol nasce de um lance irregular".

O treinador se irritou pela razão de, em sua opinião, seu time não ter merecido a derrota. "Foi um grande jogo do Cuiabá, saio frustrado porque não merecíamos esse resultado e ao mesmo tempo indignado. São arbitragens tendenciosas. E quem sai prejudicado é o menor. Deve haver muito mais respeito pelo Cuiabá pelo exemplo no panorama do futebol brasileiro, pelo crescimento que vem tendo."

Na Arena Pantanal, o Corinthians venceu o Cuiabá por 1 a 0, com gol de Romero, na noite de quarta (25). O tento da vitória saiu já na reta final da partida.

Ao longo da partida, o técnico António Oliveira se mostrou bastante irritado com algumas marcações da arbitragem mineira em Cuiabá. Mesmo assim, não foi advertido e nenhum fato envolvendo o treinador foi relatado na súmula.

Com o resultado da partida, o Corinthians chegou aos 36 pontos, abriu seis de vantagem para Vasco e Santos, primeiros times dentro do Z4, mas que ainda jogam na rodada, e chegou ao 13° lugar.

O Cuiabá, por sua vez, se manteve com 37 e ocupa a 11ª posição na tabela, continuando no bolo de equipes próximas à zona de rebaixamento.