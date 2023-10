SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF pediu à Fifa um novo prazo para fazer a próxima convocação da seleção brasileira. O argumento é a proximidade com a final da Libertadores, no Maracanã. Ambas as tarefas envolvem o técnico Fernando Diniz, que acumula a seleção e o Fluminense.

O cenário todo se dá por uma questão de agenda, que envolve os compromissos da entidade e do técnico Fernando Diniz.

A CBF teria que fazer a convocação no máximo até domingo (29) para os jogos contra Colômbia e Argentina. Essa é a linha de corte com a qual a Fifa trabalha para que os clubes liberem a tempo os seus jogadores convocados.

Mas a CBF solicitou à Fifa uma extensão desse limite. A entidade aguarda uma resposta, mas definiu que não fará qualquer evento por ora, só depois da final da Libertadores.

A lista pode ser enviada antes do anúncio público do treinador. Mas o pedido à Fifa indica que essa não é a primeira opção. Inclusive, esse rito de falar a lista e explicar à imprensa em seguida é tradição no Brasil.

CORRERIA

O Fluminense mantém sua rotina de jogos, viagens e treinos -não só pelo Brasileirão, mas com foco na decisão continental do dia 4 de novembro.

O tricolor joga no sábado (28), às 22h, em Belo Horizonte, contra o Atlético-MG. Isso ocupa a agenda de sexta (27), data da viagem de ida, e de domingo (29), por causa do retorno.

Depois, Flu e Diniz já mergulham de cabeça na preparação para o jogo contra o Boca, no Maracanã. A final da Libertadores também demanda eventos relacionados à Conmebol ao longo da semana.

O acordo entre Diniz e CBF não pressupõe que o técnico tenha que cumprir carga horária de expediente na entidade.

PROGRAMAÇÃO DA SELEÇÃO

A seleção brasileira, por sua vez, tem que se apresentar a partir dos dias 12 e 13 de novembro para os jogos pelas Eliminatórias.

A tendência é que a preparação comece na Granja Comary, em Teresópolis, com uma viagem no dia 15 para Barranquilla, onde será o duelo com a Colômbia, dia 16. A delegação volta ao Brasil após a partida. Na terça-feira seguinte (21), o adversário é a Argentina, no Maracanã.