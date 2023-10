SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Coritiba por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), em um jogo tenso na noite de hoje, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Joaquim e Marcos Leonardo. O Coxa marcou com Robson, de pênalti. O Peixe saiu do Z4.

O resultado faz o Peixe subir duas posições na tabela e chegar ao 16º lugar, com 33 pontos, agora a dois pontos do Goiás, o primeiro no Z4. O Coxa é o vice-lanterna, com apenas 20.

O Santos abriu o placar logo aos três minutos, mas sofreu o empate em seguida em um pênalti polêmico marcado por Wagner Nascimento Magalhães. O VAR orientou a revisão do toque no braço de Dodô, porém, o juiz converteu a penalidade convertida por Robson.

No fim do primeiro tempo, outro lance confuso. Willian Farias levou o segundo cartão amarelo aos 37 minutos por suposta falta em Lucas Lima e foi expulso.

Na etapa final, com superioridade numérica, o Santos se lançou ao ataque e chegou à vitória com gol do artilheiro Marcos Leonardo, o 13º dele no Brasileirão.

Na próxima rodada, o Santos voltará a campo para enfrentar o Corinthians, domingo, na Neo Química Arena. O Coritiba visitará o Inter, no Beira-Rio.

PRIMEIRO TEMPO

A etapa inicial foi muito movimentada na Vila Belmiro. Logo aos 3 minutos, Lucas Lima cobrou falta e Joaquim, de cabeça, fez 1 a 0.

Aos 5, porém, veio a ducha d'água fria para o Santos. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães marcou pênalti após toque no braço de Dodô. O VAR chamou para revisar, mas a penalidade máxima foi confirmada. Robson converteu.

O Santos sentiu o pênalti polêmico e ficou ansioso, porém, mesmo assim, criou boas chances para desempatar. No minuto 37, Willian Farias levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. O Peixe pressionou, só que não saiu do empate antes do intervalo.

VITÓRIA NA MARRA

O Santos se lançou ao ataque na etapa final. O técnico Marcelo Fernandes tirou o lateral-esquerdo Kevyson para colocar o centroavante Furch.

Depois de assustar com Lucas Lima e Marcos Leonardo, Furch acertou a trave em cabeceio no minuto 19. O Peixe não desanimou e seguiu em cima do Coxa até desempatar.

Aos 28, Soteldo fez a festa pelo lado esquerdo e cruzou na cabeça de Marcos Leonardo, que desempatou. A tensão na Vila Belmiro virou um estrondoso grito de gol.

O Santos fez o terceiro com Marcos Leonardo aos 35, mas o golaço foi anulado por impedimento em um lance muito ajustado. O Coritiba assustou em cobrança de falta de Bruno Gomes, mas foi só. Vitória importantíssima do Peixe em casa.

LANCES IMPORTANTES

1 a 0. Logo aos três minutos de jogo, Lucas Lima cobrou falta com capricho e Joaquim subiu bonito para abrir o placar de cabeça.

1 a 1. Aos 10, o Coritiba empatou num pênalti polêmico. O árbitro Wagner Nascimento Magalhães viu toque no braço de Dodô. O VAR chamou, mas a penalidade foi confirmada e convertida por Robson.

Um a menos para o Coritiba. Aos 37 minutos do primeiro tempo, Willian Farias parou Lucas Lima quase na pequena área, levou o segundo amarelo e foi expulso.

2 a 1. No minuto 28 da etapa final, Soteldo bagunçou pela esquerda e cruzou na cabeça de Marcos Leonardo, que desempatou.

Impedimento. Aos 35, Marcos Leonardo fez um golaço, mas a arbitragem anulou em um lance bem ajustado.

FICHA TÉCNICA

SANTOS x CORITIBA

SANTOS

João Paulo, Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga (João Lucas), Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima (Maxi Silvera) e Kevyson (Furch); Soteldo (Mendoza) e Marcos Leonardo (Rodrigo Fernández). T.: Marcelo Fernandes

CORITIBA

Gabriel, Natanael (Hayner), Jean Pedroso, Henrique e Victor Luis; Willian Farias, Matheus Bianqui (Mauricio Garcez), Sebastian Gómez e Marcelino Moreno (Fransérgio); Robson (Reynaldo) e Slimani (Bruno Gomes). T.: Thiago Kosloski

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ)

Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE)

Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Joaquim e Furch (Santos) e Willian Farias, Robson, Matheus Bianqui e Fransérgio (Coritiba)

Cartão vermelho: Willian Farias (Coritiba)

Público e renda: 12.205/R$ 489.047,50

Gols: Joaquim, aos 3 minutos do 1T, e Marcos Leonardo, aos 28 minutos do 2T (Santos); Robson, aos 10 minutos do 1T (Coritiba)