RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil vive nesta sexta-feira (27) a expectativa pelas finais no boxe, em diversas categorias, e no vôlei de praia, tanto no masculino quanto no feminino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. A delegação tem, até aqui, 66 medalhas (14 de ouro, 25 de prata e 27 de bronze) ?quarta colocação no geral.

CONFIRA A AGENDA DE SEXTA (27) NO PAN 2023:

Basquete

10h30 - Feminino - Grupo B - Brasil x Colômbia

Beisebol

15h - Masculino - Super round - México x Brasil

Boxe

11h - Feminino 54KG - Final - Tatiana Chagas x Yeni Castañeda (COL)

11h30 - Feminino 60KG - Final - Beatriz Ferreira x Angie Pana (COL)

12h15 - Masculino 92KG - Final - Keno Machado x Julio Peraza (CUB)

17h00 - Feminino 50Kg - Final - Caroline de Almeida x Jennifer Lozano (USA)

17h15 - Masculino 51KG - Final - Michael Douglas x Yunior Reyes (DOM)

17h30 - Feminino 57 KG - Final - Jucielen Romeu x Valeria Mendoza (COL)

18h - Feminino 66KG - Final - Barbara dos Santos x Morelle Mccane (USA)

18h15 - Masculino 80KG - Final - Wanderley Pereira x Arlen Cardona (CUB)

18h30 - Masculino +92KG - Final - Abner Teixeira x Joshua Edwards (USA)

Canoagem Slalom

9h30 - Masculino - K1 Caiaque Cross Individual - Preliminar - Guilherme Mapelli, Kauã da Silva e Pepe Gonçalves

9h55 - Feminino - K1 Caiaque Cross Individual - Preliminar - Ana Sátila, Beatriz Motta e Omira Neta

11h20 - Masculino - K1 Caiaque Cross Individual - Quartas

12h05 - Masculino - K1 Caiaque Cross Individual - Quartas

Ciclismo pista

10h13 - Masculino - Keirin - 1º Fase - João Vitor da Silva

10h42 - Feminino - Madison - Final - Alice de Melo

18h58 - Masculino - Keirin - 7º/12º -

19h15 - Masculino - Keirin - final

19h21 - Masculino - Madison - Final - Armando Camargo

Hipismo CCE

11h - Aberto - CCE 1º Fase - Marcio Carvalho Jorge, Ruy, Carlos Parro e Rafael Losano

Hóquei sobre a grama

9h30 - Masculino - Brasil x Trinidad & Tobago

Surfe

14h54 - Masculino - Longboard - Classificatória - Carlos Oliveira x Benoit Clemente (PER)

15h17 - Feminino - Longboard - Classificatória - Chloe Calmon x Maria Reyes (PER)

09h09 - Feminino - Shortboard - Terceira fase - Tati (BRA) x Daniella Rosas (PER)

09h32 - Masculino- SUP - Terceira fase - Luiz Eduardo Diniz x Felipe Rodriguez (MEX)

10h18 - Feminino - SUP - Terceira fase - Aline Adisaka x Lucia Cosoleto (ARG)

11h04 - Masculina - Shortboard - Repescagem - Krystian Kymerson x a definir

Pentatlo Moderno

11h - Masculino - Revezamento Esgrima - Danilo Fagundes / William Muinhos

14h30 - Masculino - Revezamento - Hipismo - Danilo Fagundes / William Muinhos

15h15 - Masculino - Revezamento - Esgrima - Danilo Fagundes / William Muinhos

16h - Masculino - Revezamento - Natação - Danilo Fagundes / William Muinhos

16h30 - Masculino - Revezamento - Combinada - Danilo Fagundes / William Muinhos

Tênis

10h - Feminino - Individual - quartas - Laura Pigossi x Jamie Loeb (USA)

10h - Feminino - Individual - quartas - Carolina Meligeni x Lourde Carle (ARG)

12h30 - Masculino - Individual - Quartas - Gustavo Heide x Daniel Valejjo (PAR)

18h - Feminino - Dupla - semifinal - Laura Pigossi / Luisa Stefani x Alexa Guarachi / Fernanda Labraña (CHI)

18h - Masculino - Dupla - Semifinal - Gustavo Heide / Marcelo Demoliner (BRA) x A definir

19h - Misto - Dupla - Semifinal - Luisa Stefani / Marcelo Demoliner x Martina Capurro / Facundo Acosta (ARG)

19h - Masculino - Individual - Quartas - Thiago Monteiro x Facundo Bagnis (ARG)

Tiro Esportivo

09h - Masculino - Carabina 3 posições 50m - Qualificação - Cassio Rippel e Eduardo Gonçalves

09h - Misto - Pistola de ar 10m - Qualificação - Cibele Martins / Felipe Wu

9h30 - Masculino - Fossa Olímpica - Qualificação - Hussein Daruich e Jaison Santin

Vôlei de praia

18h - Feminino - Final - Ana Patrícia / Duda x Melissa Paredes / Brandie Wilkerson (CAN)

19h - Masculino - Final - André/George / Jorge Moliner e Nolson Amaro (CUB)