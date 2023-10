SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos perdeu por 7 a 1 para o Internacional no Beira-Rio e poderia ter seguido o caminho natural de promover a "caça às bruxas" e tomar medidas drásticas. A decisão tomada foi bem diferente antes da vitória por 2 a 1 contra o Coritiba, na Vila Belmiro.

O técnico Marcelo Fernandes, apoiado pelo coordenador Alexandre Gallo, fez as cobranças necessárias, mas decidiu confiar no elenco.

Marcelo pediu para os jogadores acreditarem no time que venceu três consecutivas e perdeu para o Red Bull Bragantino jogando bem. A intenção foi classificar a goleada para o Inter como "atípica".

Para comprovar essa confiança nos jogadores, o treinador repetiu a escalação que deu certo nessa sequência positiva: João Paulo, Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo.

O Santos não foi brilhante, mas fez o suficiente para vencer o Coritiba, ganhar duas posições e sair da zona do rebaixamento. O time alvinegro agora é o 16º, com 33 pontos, a dois do Goiás e a três do Vasco.

"Conversa foi clara no auditório, eu e eles. Falamos que não perdemos sete pontos, perdemos três. Falei sobre o bom desempenho das três vitórias e também na derrota do Bragantino. Falam que eu tinha que mexer no primeiro tempo. Se fosse para mexer, eu teria que mexer em 11. E não colocaria cinco para pagar o pato. Eu defendo meus jogadores", disse o técnico Marcelo Fernandes.

APOIO EXTERNO

O Santos recebeu essa confiança internamente, mas também ganhou um voto de confiança do seu torcedor.

A torcida esgotou os ingressos em poucas horas e organizou o tradicional "corredor de fogo" para receber o ônibus do time litorâneo. A arrecadação nas redes sociais foi de R$ 10 mil para a compra de sinalizadores e outros artefatos.

A principal organizada foi ao CT Rei Pelé e cobrou pela goleada, mas disse que vai "até o inferno" pelo Santos contra o rebaixamento.

Outro fato novo foi a visita de Mano Brown, ídolo de muitos jogadores. O músico foi ao CT na concentração e bateu um papo com os atletas.

Todo esse apoio do técnico, da torcida e até de um ídolo fez o elenco esquecer a goleada para o Internacional e vencer o Coritiba em casa.

O objetivo agora é retomar uma sequência positiva contra o Corinthians, domingo, na Neo Química Arena, em outro duelo contra o rebaixamento.