SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF admitiu o erro do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães no pênalti dado ao Coritiba na vitória do Santos por 2 a 1 nesta quinta-feira (26), na Vila Belmiro.

O QUE ACONTECEU

A CBF divulgou o áudio do VAR. No vídeo, a entidade admite o erro da arbitragem ao marcar um toque no braço de Dodô dentro da área. Na sequência, mostra como foi a marcação.

"Pegou no giro do corpo. Ele estava com o braço aberto", falou o árbitro aos atletas.

Na cabine do VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga e a assistente Andrea Izaura Maffra Marcelino recomendam a revisão e entendem que o movimento do Dodô foi natural. "Ele está de costas e nem olha quando a bola bate", falou Andrea.

Wagner revê a jogada e sustenta a marcação. "Ele [Dodô] atrapalha. Era um passe, ele impede esse jogador 19 [Sebástian Gómez] de tocar na bola. Ele está com o braço aberto. Mesmo de costas, ele deixa o braço para trás, ok? Isso aí impede, ok? Pode ser [movimento natural], mas ele está com o braço aberto. Para mim é penal, vou manter o penal. É uma ação de bloqueio".

O Santos, apesar do erro, conseguiu vencer o Coritiba para sair da zona do rebaixamento.