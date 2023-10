SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beatriz Ferreira confirmou seu favoritismo e conquistou mais uma medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos. Campeã na disputa até 60 kg em 2019, em Lima, a boxeadora de 30 anos repetiu o sucesso em Santiago, com uma vitória tranquila na decisão de sexta-feira (27).

A baiana levou vantagem sobre a colombiana Angie Valdéz nos três assaltos. No primeiro, três dos juízes lhe deram 10 pontos, e dois deles apontaram a rival melhor. Nos outros dois, foi unânime a visão de que houve superioridade da agora bicampeã pan-americana.

A campanha no Chile rendeu a Bia vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, no próximo ano. Medalha de prata nos Jogos de Tóquio, realizados em 2021, ela estabeleceu como meta buscar o ouro que escapou no Japão.

"É meu último Pan. Fechei com chave de ouro. É meu último ciclo, acho que a gente tem que saber a hora de começar e de terminar. Agora vou atrás da medalha de ouro olímpica. Acho que estou no caminho certo", afirmou a brasileira.

Primeira mulher do Brasil a alcançar uma final de Jogos Olímpicos no boxe, Beatriz vem de bons resultados recentes. Em março, ela derrotou a mesma adversária que teve no Pan, Angie Valdéz, e venceu o Mundial. Depois de Paris, ela pretende migrar ao boxe profissional.

A baiana não foi a única a exibir a bandeira verde-amarela no ringue na sexta. O Brasil se classificou a nove finais. Tatiana Chagas perdeu para a colombiana Yeni Arias na categoria até 54 quilos e ficou com a prata.

Também levaram a prata Abner Teixeira (acima de 92 kg) e Michael Douglas (até 54 kg), que perderam por WO por problemas físicos. Outros cinco representantes do país subirão ao ringue ao longo do dia para lutar pelo ouro.