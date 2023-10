SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil conquistou duas vagas para as semifinais do tênis, entre as modalidades feminina e masculina, nesta sexta-feira (27), nos jogos Pan-Americanos, realizados em Santiago, no Chile.

Laura Pigossi, Carol Meligeni e Gustavo Heide entraram em quadra nesta sexta.

A primeira vaga na semifinal veio com Laura Pigossi. Em um belo jogo, a brasileira derrotou a americana Jamie Loeb por dois sets a um.

O jogo terminou com parciais de 7/5, 4/6 e 6/1.

Laura começou a partida em um ritmo mais lento, mas logo entrou no jogo, que ficou equilibrado até o terceiro set, quando a brasileira não deu chances para Jamie.

Quem também se classificou foi Gustavo Heide. O brasileiro venceu, sem muitas dificuldades, o paraguaio Daniel Vallejo por dois sets a zero e garantiu a vaga nas semifinais.

O jogo terminou com parciais de 6/3 e 6/4.

Por outro lado, no outro jogo, Carol Meligeni acabou levando a pior e foi eliminada do Pan pela argentina Lourdes Carle, que venceu a brasileira por dois sets a zero e foi à semifinal.

As parciais foram 7/6 e 6/1. Com a derrota Carol deixa a competição nas quartas de final e não conseguirá lutar nem pela medalha de bronze.