PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Finalista da Sul-Americana, o Fortaleza sonha com um título inédito. Para isso, o time de Juan Pablo Vojvoda se consolidou como ambiente ideal para recuperação de jogadores que foram renegados por outros clubes.

O time do Ceará enfrenta o LDU neste sábado (28), às 17h (de Brasília), no estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (Uruguai).

Com apoio da torcida, carinho da comissão técnica e acompanhamento fora de campo, a equipe extrai o melhor de cada peça disponível.

Jogadores como Marinho, Yago Pikachu e Thiago Galhardo se unem a outros recuperados pelo Leão do Pici.

EXEMPLOS DE RECUPERAÇÃO

Thiago Galhardo deixou o Inter em atrito com a direção do clube, foi para o Celta, da Espanha, e retornou ao Brasil para atuar no Fortaleza. Pelo time, marcou 16 gols e deu cinco assistências nesta temporada.

Marinho rescindiu com Flamengo após chegar a ser afastado pelo time carioca. O atacante já marcou três gols e deu três assistências no Fortaleza.

Mesmos cenários viveram outros dois atacantes: Pedro Rocha e Guilherme. Ambos tiveram passagens menos positivas por Athletico-PR e Grêmio, respectivamente, antes de virarem peças relevantes no time cearense.

Yago Pikachu, que oscilou no Vasco, foi outro que aproveitou o ambiente de recuperação do Fortaleza. O mesmo vale para Lucas Crispin, que depois do Santos passou pelo Guarani antes de atuar no Leão.

COMO É POSSÍVEL?

Segundo apurou a reportagem, a recuperação de jogadores é reflexo de um ambiente criado por diversos fatores.

O primeiro pilar para isso é a comissão técnica comandada por Juan Pablo Vojvoda, que construiu sua carreira no leme de equipes que tiveram bom rendimento mesmo sem grande investimento. É o argentino o principal elo para resgatar jogadores desacreditados apostando na força do grupo.

Sinal da relação de união estabelecida pelo treinador com os jogadores foi a solicitação dele para que todos, até mesmo quem não têm condições de jogo, estivessem com a delegação no Uruguai para a decisão. Um eventual título será do grupo, não apenas de quem estiver em campo.

Outra parte importante do processo é o carinho da torcida e do clube com atletas que buscam retomada. O Fortaleza age rápido para que o jogador que chegue se sinta importante e motivado para buscar a recuperação da carreira.

A estabilidade promovida pelo comando do presidente Marcelo Paz também é considerada importante nos bastidores. O jogador que chega se sente respaldado pela direção do clube.

Além disso, um acompanhamento com psicólogos dá ao atleta e sua família condições de trabalhar e viver lidando com a pressão naturalmente.

ESCALAÇÕES

Com força máxima disponível, o Fortaleza deve começar a partida com: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Marinho e Lucero.

Do outro lado, o LDU, comandado pelo técnico Luis Zubeldía deve começar a partida com: Domínguez; Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Quiñónez; Piovi, Martínez e González (Alexander Alvarado); Jhojan Julio, Ibarra e Paolo Guerrero.

Estádio: Domingo Burgueño, em Maldonado (Uruguai).

Horário: Às 17h (de Brasília) deste sábado (27)

Árbitro: Jesus Valenzuela (Venezuela)

VAR: Jorge Baliño (Argentina)

Transmissão: SBT, ESPN e Star+