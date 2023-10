SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo sem Neymar, sua maior estrela, o Al-Hilal não teve dificuldade para vencer o Al-Ahli por 3 a 1 atuando dentro de sua casa em jogo do Campeonato Saudita.

Os sérvios Milinkovic-Savic e Mitrovic foram os responsáveis pelos primeiros gols dos mandantes, enquanto Saint-Maximin descontou para os visitantes.

Já nos minutos finais do jogo, o brasileiro Ibañez cometeu uma lambança e fez gol contra ao tentar recuar uma bola de cabeça para Mendy. O lance acabou nas redes e decretou a vitória do Al-Hilal.

O resultado fez a equipe treinada por Jorge Jesus disparar na tabela com 29 pontos - o vice-líder Al-Taawon empatou ontem e chegou aos 24. O Al-Ahli, por sua vez, desperdiçou a chance de colar nos rivais e estacionou com 22 pontos.

Os times voltam a jogar no início da semana que vem pela Copa do Rei Saudita. O Al-Hilal encara, na segunda-feira (30), o Al-Hazm, enquanto o Al-Hilal mede forças com o Abha.

COMO FOI O JOGO

O Al-Hilal dominou a partida desde o início, pressionando o Al-Ahli e abrindo o placar com Mitrovic ainda no primeiro minuto do confronto.

O próprio atacante teve chance de ampliar pouco depois, mas perdeu um pênalti - o jogo continuou com domínio total do time nandante.

Na etapa final, o Al-Ahli tentou reagir e marcou um gol com Saint-Maximin antes de ensaiar uma pressão sobre o adversário.

Ibañez, no entanto, freou qualquer tipo de resposta dos visitantes ao fazer um gol contra: o brasileiro tentou recuar um lançamento ainda da defesa, mas não percebeu que o goleiro Mendy estava saindo da meta e viu a bola parar nas redes: 3 a 1.