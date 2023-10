SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jucielen Romeu e Carol Naka faturaram mais duas medalhas de ouro na tarde desta sexta-feira (27), no Pan 2023, e superaram a melhor campanha do boxe brasileiro em Jogos Pan-Americanos.

Com as vitórias de hoje, o Time Brasil alcançou o terceiro ouro em Santiago. Ainda há três finais com brasileiros nesta sexta-feira.

A melhor campanha do boxe brasileiro havia sido em 1963, com três ouros, cinco pratas e um bronze em São Paulo.

Em 2023, seja em medalhas de ouro ou de prata, o Brasil vai superar a campanha de 60 anos atrás.

*Carol Naka vence norte-americana com tranquilidade*

A pugilista Caroline de Almeida faturou o segundo ouro do boxe brasileiro no Pan 2023 ao vencer a norte-americana Jennifer Lozano, na tarde de hoje (27), pela categoria até 50 kg.

Carol foi melhor no primeiro round, acertou ótimos golpes na norte-americana e venceu por 4 a 1.

Mais alta, a brasileira manteve a superioridade no segundo assalto, administrou a vantagem contra Lozano, que teve de se expor, e não permitiu que a adversária a acertasse: 5 a 0.

No terceiro round, Carol manteve a estratégia, fez novamente 5 a 0 e confirmou a vitória e o segundo ouro brasileiro no boxe em Santiago.

*Bia Ferreira, o primeiro ouro do boxe brasileiro no Pan*

Mais cedo, a atual campeã pan-americana Bia Ferreira faturou o primeiro ouro do boxe brasileiro no Pan, após vencer a colombiana Angie Valdés.

Tatiana de Jesus e Keno Marley ficaram com a prata. O Brasil tem ainda quatro finais no boxe até o fim desta sexta-feira (27).