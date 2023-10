RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Manoel foi suspenso por oito meses pela Conmebol por ter testado positivo para a substância "ostarina". Desta forma, ele pode retornar aos jogos a partir de fevereiro de 2024.

Manoel poderá voltar a treinar com o elenco em dezembro deste ano. Ele estava suspenso preventivamente.

O zagueiro testou positivo em jogo do dia 2 de maio, após exame realizado na goleada por 5 a 1 em cima do River Plate, no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores. Ele nem chegou a entrar em campo.

A punição inicial começou em 19 de junho de 2023 e a pena de oito meses passa a valer a partir desta data.

O jogador alegava ser inocente desde o começo. A tese da defesa foi de que Manoel não consumiu a substância de maneira intencional.

Enquanto está afastado, Manoel treina com um personal. Ele se prepara em casa e faz atividades também na praia.

A substância, que imita a testosterona e é um tipo de anabolizante, faz parte da classe "SARM" (moduladores seletivos do receptor de androgênio, em português). O atleta que faz o uso tem ganho de massa muscular e melhor desempenho.

Outros atletas já foram pegos com a mesma substância, como Tandara, do vôlei, e Thiago Braz, do salto com vara.