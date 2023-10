SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem dar chances aos concorrentes, Max Verstappen, da Red Bull, marcou o melhor tempo no segundo treino livre do GP do México de Fórmula 1. O holandês anotou 1min18s686 e garantiu a volta mais rápida no TL2, como já havia feito mais cedo, no TL1.

Lando Norris (McLaren) ficou na segunda posição e Charles Leclerc (Ferrari) fechou em terceiro. Hamilton ficou apenas em sétimo e Alonso terminou a sessão em último.

Albon repetiu bom desempenho do TL1, iniciou o treino superando Verstappen e assumindo o melhor tempo. Passados 15 minutos, o piloto da Williams passou por pouco o tricampeão holandês e manteve regularidade da sessão de mais cedo.

Verstappen recuperou a liderança e Alonso rodou na pista, mas não bateu e retornou sem problemas. Perto da metade, com os pilotos executando novos testes, o holandês voltou a deter o melhor giro, com 1:18.686. Norris fez boa volta e ficou em segundo, a 1 décimo de Max. Hamilton assumiu o P3 inicialmente, mas foi superado por Ricciardo e, depois, Perez.

Tempo fechando e mudanças no pelotão de frente. À medida que o sol foi dando lugar à uma garoa fina na Cidade do México, os competidores também precisaram mudar a estratégia. Nisso, Leclerc e Bottas entraram no top-5, enquanto Hamilton e Ricciardo saíram.

Ritmo aumentou na reta final, porém, top-5 se manteve intacto. Nos 10 minutos finais, os pilotos entraram no "modo corrida", mas nada mudou: Verstappen seguiu dominante e fechou em primeiro, com Norris na cola. Leclerc garantiu a terceira posição, seguido por Bottas e Perez. Hamilton foi discreto e terminou em 7º, enquanto Alonso decepcionou e ficou em último.

COMO FOI O TL1

O primeiro treino livre do GP do México de Fórmula 1 terminou com vantagem de Max Verstappen. O competidor da Red Bull fechou a sessão na ponta, anotando 1min19s718, seguido por Alexander Albon (Williams) e Sergio Perez (Red Bull).

Programação do fim de semana

Treino Livre 3: Neste sábado (28), às 14h30 (de Brasília)

Treino classificatório: Neste sábado (28), às 18h (de Brasília)

GP do México: Domingo (29), às 17h (de Brasília)