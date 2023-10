SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao lado de Figo, ídolo do Real Madrid, Ronaldo Fenômeno marcou presença no CT do Al-Nassr, equipe da Arábia Saudita onde atua o astro Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, que também é o CEO da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do Cruzeiro, ganhou uma camisa personalizada do Al-Nassr e fez um tour pelas instalações do clube saudita.

Contudo, Cristiano Ronaldo não esteve presente na visita, visto que o Al-Nassr enfrenta o Al Fheia, fora de casa, neste sábado (28).

Ronaldo está na Arábia Saudita para assistir a luta de boxe entre o britânico Tyson Fury e o camaronês Francis Ngannou, megaevento que está sendo chamado de "Battle of The Baddest".

Se o encontro entre os 'Ronaldos' não aconteceu nas instalações do Al-Nassr, é esperado que a dupla se encontre na luta de boxe.