SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As Ferraris surpreenderam a Red Bull de Max Verstappen e sairão na primeira fila no GP do México de Fórmula 1. Charles Leclerc e Carlos Sainz voaram no Q3 e fizeram os melhores tempos do treino classificatório.

O tricampeão mundial holandês dominou dominou o Q1, só foi superado por Hamilton no Q2 e ficou atrás das Ferraris no Q3. Verstappen ainda tentou uma última volta rápida, mas ficou 0.097s acima.

O GP do México acontece neste sábado (29), às 17h (de Brasília), com transmissão da Band. A próxima parada da F1 é na semana que vem, no GP do Brasil, em Interlagos.

O Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, tem como principal característica a altitude de 2.240m acima do nível do mar. Ou seja, carros com menor carga aerodinâmica e maior dificuldade nas curvas.

GRID DE LARGADA

1º - Charles Leclerc, Ferrari

2º - Carlos Sainz, Ferrari

3º - Max Verstappen, Red Bull Racing

ELIMINADOS NO Q1 E Q2

Ocon, Magnussen, Stroll, Sargeant e Norris foram eliminados no Q1. A primeira sessão do treino classificatório ficou marcada por muito tráfego na pista, com Verstappen, Russel e Alonso investigados por bloquear a saída dos boxes. No fim, o espanhol ainda rodou no setor 1 do circuito, e a bandeira amarela atrapalhou quem tentava uma última volta rápida.

Gasly, Hulkenberg, Alonso, Albon e Tsunoda ficaram no Q2. Hamilton voou na última volta e superou Verstappen com o melhor tempo do fim de semana até então: 1min17s571. Destaque dos treinos livres, Albon teve sua última volta cancelada e acabou eliminado. Nas duas primeiras sessões classificatórias, o piloto da Williams reclamou bastante do rendimento dos pneus.

GP do México de Fórmula 1

Evento: Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

Data e horário: 29 de outubro (domingo), às 17h (horário de Brasília).

Transmissão: Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Bandplay (streaming).

Número de voltas: 71.

Comprimento da pista: 4.304 km.

Pneus disponíveis: Duros (C3), médios (C4) e macios (C5).

Melhor volta: 1m17s774 (Valtteri Bottas - 2021).