RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo se reapresentou neste sábado (28), no Ninho do Urubu, e teve uma confraternização entre jogadores e familiares. A equipe não joga neste fim de semana.

Este foi o primeiro treino após a derrota para o Grêmio na quarta-feira. O elenco voltou ao Rio na quinta e folgou sexta.

O Rubro-Negro promoveu uma confraternização em família no "Dia do flamenguista", comemorado na mesma data do padroeiro do clube, São Judas Tadeu.

Os jogadores levaram esposas e filhos ao CT. O encontro teve lanche, espaço de entretenimento para as crianças e também bateram bola no campo.

Tite ainda tem mais três treinos antes do jogo contra o Santos, quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Mané Garrincha.

O treinador não terá Pulgar e Everton Ribeiro, suspensos. Allan e David Luiz seguem no departamento médico.

Com 50 pontos, o Flamengo é o quarto colocado do Brasileirão. O jogo com o Red Bull Bragantino foi adiado para 23 de novembro.