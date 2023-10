SANTIAGO, CHILE (UOL/FOLHAPRESS) - A dupla formada por Laura Pigossi e Luisa Stefani faturou a medalha de ouro por duplas femininas no tênis, na noite deste sábado (28), após bater as colombianas Fernanda Herazo e Maria Paulina Perez, em Santiago (Chile).

Duelo parelho, larga vantagem no placar: a partida foi vencida por 2 sets a 0 (7-5 e 6-3).

O título consolida o ótimo trabalho da dupla brasileira, que já havia conquistado o bronze na Olimpíada de Tóquio.

Vinte anos depois: a vitória deste sábado representou a terceira medalha de ouro brasileira nas duplas femininas em Jogos Pan-Americanos. O Brasil chegou ao lugar mais alto do pódio em 1999 (Joana Cortez e Vanessa Menga) e 2003 (Bruna Colósio e Joana Cortez).

O JOGO

O primeiro set começou parelho, com as duplas buscando o empate a cada game. As brasileiras quebram o serviço das adversárias, abriram vantagem de 4 a 2 e a administraram para fechar o set em 7 a 5.

Três quebras de serviço seguidas: o segundo set novamente foi marcado pelo equilíbrio no começo, mas Laura e Luisa novamente tomaram à frente do placar e superaram as adversárias:

MARATONA DE JOGOS

A vitória de Luisa Stefani e Laura Pigossi tem um sabor especial de esforço da dupla.

Isso porque Laura já havia entrado em quadra mais cedo, quando enfrentou mais de três horas de jogo contra a argentina Júlia Rivera para vencer e assegurar sua vaga na final do simples feminino.

Já Luisa voltará a atuar mais tarde, ao disputar a final das duplas mistas contra os colombianos Nicolas Barrientos e Yuliana Lizarazo.