SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio protagonizou uma noite eletrizante no Independência, superou o América-MG por 4 a 3 em jogo de três viradas e entrou, ao menos até amanhã, no G4 do Campeonato Brasileiro. O resultado encerra uma sequência dos gaúchos de quase quatro meses (ou dez partidas) sem vitórias longe de Porto Alegre.

Os visitantes precisaram virar a partida duas vezes e contaram com brilho de Suárez: além de marcar, ele deu assistências para Everton Galdino e Cristaldo ? Reinaldo foi o outro a marcar para a equipe de Renato Gaúcho.

Pelo lado do América-MG, Rodriguinho inaugurou o marcador aos dois minutos e Mastriani, duas vezes, foi às redes de Gabriel Grando. Os gols, no entanto, não serviram para que o lanterna do Brasileirão pontuasse e aumentaram o drama na luta contra o rebaixamento.

O Coelho é o lanterna da competição, com 19 pontos. Está 14 pontos atrás do Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Os dois times voltam a jogar na noite de quarta-feira (1) pelo torneio nacional. O Grêmio visita o Coritiba, enquanto o time mineiro encara o Inter fora de casa.

O JOGO

O América-MG começou o jogo elétrico e conseguiu abrir o placar aos dois minutos com Rodriguinho, que fez linda jogada individual pela direita e não deu chances para o goleiro adversário.

O Grêmio reagiu rapidamente e empatou aos 16 minutos com um pênalti sofrido por Suárez e cobrado pelo lateral Reinaldo.

Três minutos depois, Everton Galdino virou o jogo para o Grêmio após receber passe do atacante uruguaio.

O time mandante não desistiu e conseguiu empatar ainda no 1° tempo com um gol de Mastriani, que aproveitou cruzamento de Juninho.