SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil está na final do handebol feminino dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. As Leoas bateram o Chile por 30 a 10 e vão disputar a medalha de ouro amanhã (29), às 19h30, contra a Argentina, que derrotou o Paraguai na semi.

O título na modalidade dá vaga para as Olimpíadas de Paris, na França, que serão realizadas no ano que vem.

A partida terminou aos 13:48 do segundo tempo, por conta de goteiras na quadra. Quando o jogo foi paralisado, funcionários da organização do Pan foram ao ponto que apresentava problemas e colocaram toalhas, mas não houve solução.

O JOGO

O Brasil fez um primeiro tempo avassalador. A equipe mostrou solidez na defesa e, com saídas em velocidade, conseguiu abrir vantagem no placar, que chegou a estar 9 a 1.

As donas da casa, aos poucos, conseguiram se recompor e melhorar, mas nada que assustasse as brasileiras, que venceram o primeiro tempo por 19 a 8.

Na volta do intervalo, o Brasil manteve o ritmo, e contou com os gols de Adriana Castro. No começo do segundo tempo, o time de Cristiano Silva fez 11 gols, enquanto sofreu apenas um, e abriu 30 a 9 no placar. O Chile chegou a balançar a rede mais uma vez, mas a partida terminou antes do tempo regulamentar.