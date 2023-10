SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beatriz Haddad Maia derrotou a chinesa Zheng Qiwen na manhã deste domingo (29) e conquistou seu terceiro título, o maior de sua carreira.

Em uma batalha com sets de mais de uma hora cada um, Bia levou a melhor sobre a chinesa com parciais de 7/6(11) e 7/6(4) na final do WTA Elite Trophy, disputado em Zhuhai, espécie de finalíssima para o segundo escalão do topo do ranking.

Agora, a brasileira depende de resultados do WTA Finals, mas pode terminar o ano de volta à sua melhor colocação, a 10ª, tendo começado o torneio na 19ª.

Ao lado da russa Veronika Kudermetova, Bia levantou também a taça nas duplas, ao derrubar por 2 sets a 0 (6/3 e 6/3) as cabeças de chave número 2, Miyu Kato e Aldila Sutjiadi.