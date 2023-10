SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil conquistou duas medalhas, neste domingo (29), na categoria de salto no hipismo, nos jogos Pan-Americanos, no Chile. O resultado valeu vaga por equipes nas Olimpíadas de Paris, em 2024.

No individual, Márcio Jorge ficou muito perto de conquistar o ouro, mas a americana Caroline Pamucku conseguiu vencer o brasileiro, que ficou com a prata. A canadense Lindsay Traisnel ficou com a medalha de bronze.

No salto por equipes, o Brasil ficou no terceiro lugar e garantiu a medalha de bronze, ficando atrás apenas do Canadá e dos Estados Unidos.

Além de Márcio Jorge, o time do Brasil conta com Rafael Losano, Carlos Parro e Ruy Fonseca.

Com as medalhas de prata e bronze, o Brasil garantiu a classificação no CCE para as Olimpíadas de Paris em 2024 por já ter três atletas com os índices necessários para ficar com a vaga por equipes.

A situação é diferente do adestramento, que o Brasil tem vaga, mas ainda não tem garantida a participação em Paris porque apenas dois atletas têm o índice necessário.