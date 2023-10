SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os brasileiros Guilherme Mapelli e Ana Sátila conquistaram mais duas medalhas de ouro na canoagem slalom, no fim da tarde deste domingo (29), pelo Pan 2023.

Na categoria caiaque cross masculino, Mapelli superou o canadense Alex Baldoni, o peruano Eriberto Gutiérrez e o mexicano Antonio Reinoso na final. Baldoni ficou com a prata, e Gutiérrez, com o bronze.

No caiaque cross feminino, Ana Sátila faturou o ouro após uma ótima prova, rivalizando com a norte-americana Evy Leibfarth, que ficou com a prata. A canadense Lois Betterridge ganhou o bronze, e a argentina Maria Luz Cassini ficou em quarto lugar.

Mais cedo, Ana Sátila foi ouro no C1 feminino. Lois Betterridge, com a prata, e a paraguaia Ana Paula Fernandes Castro, com o bronze, completaram o pódio.