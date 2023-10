SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A tenista brasileira Laura Pigossi venceu com autoridade a argentina Lourdes Carlé, na tarde de hoje (29), e conquistou sua segunda medalha de ouro no Pan 2023.

Laura construiu bem a vitória na final do simples feminino por 2 sets a 0 (6-2 e 6-3).

Foi a segunda medalha dourada da brasileira, que foi vitoriosa nas duplas femininas com Luisa Stefani.

A última vitória brasileira na categoria em Jogos Pan-Americanos havia sido de Gisele Miró, em 1987, em Indianápolis.

Como foi o jogo

Laura Pigossi se impôs desde o início diante de Lourdes Carlé: venceu o primeiro game, quebrou o serviço da adversária e abriu 3 a 0 na sequência. Dali em diante, lhe bastou administrar a vantagem - com mais uma quebra de serviço - para vencer o primeiro set: 6 a 2.

No segundo, o cenário se repetiu: Laura novamente começou bem e conseguiu vantagem de 3 a 1 após quebrar o serviço da argentina. A brasileira aproveitou a superioridade no placar e venceu o set por 6 a 3, garantindo seu segundo ouro em Santiago.

Dois ouros para Pigossi

Laura Pigossi faturou seu segundo ouro em Santiago-2023. Ontem (28), mesmo após a exaustiva semifinal de mais de três horas no simples feminino, disputou a final de duplas com Luisa Stefani e venceu as colombianas Fernanda Herazo e Paulina Perez.

Ao lado de Luisa, ela havia faturado o inédito bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

36 anos sem título na categoria

Com a conquista de hoje, Laura se junta ao seleto grupo de tenistas brasileiras que ganharam o ouro no simples feminino em uma edição de Pan.

Junto dela estão Maria Esther Bueno, vencedora em 1963, e Gisele Miró, campeã em 1987.

Campanha histórica dos tenistas brasileiros

O desempenho dos tenistas brasileiros em Santiago-2023 foi histórico, pois trata-se da segunda melhor campanha do Brasil na modalidade em Jogos Pan-Americanos, com três ouros, uma prata e um bronze.

A melhor atuação ocorreu seis décadas atrás, em São Paulo-1963, com três ouros, duas pratas e um bronze.