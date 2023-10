SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians superava um inspirado João Paulo na Neo Química Arena, mas cedeu o empate ao Santos em pênalti nos acréscimos e empatou por 1 a 1. Os dois times seguem ameaçados de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Jean Lucas, em gol contra, abriu o placar para os mandantes, e Mendoza, em pênalti marcado já nos acréscimos do 2° tempo, empatou o tenso clássico em Itaquera.

Com o resultado, a equipe de Mano Menezes avançou aos 37 pontos, enquanto os visitantes foram aos 34. O Goiás, que empatou com o Vasco mais cedo, é o primeiro time da zona de queda com 32.

Os times voltam a jogar pelo torneio nacional na noite de quarta (1). O Corinthians recebe o Athletico, enquanto o Santos vai ao Rio de Janeiro encarar o Flamengo.

Como foi o jogo

O 1° tempo teve domínio do Corinthians, que só não abriu o placar por um "simples" motivo: João Paulo. O goleiro santista operou pelo menos quatro milagres antes do intervalo e viu sua equipe, inofensiva, não acertar uma vez sequer a meta defendida por Cássio nos primeiros 45 minutos.

Na etapa final, os mandantes contaram com uma forcinha de Jean Lucas para abrir o placar, já que o meio-campista chutou contra a própria meta ao tentar afastar uma bola na pequena área.

O Santos ameaçou o gol rival com as substituições de Marcelo Fernandes e, já nos acréscimos, igualou o marcador em pênalti sofrido por Soteldo e cobrado por Mendoza.

Gols e destaques

Muita luta, pouco perigo. O encharcado gramado da Neo Química Arena resultou em um início de embate bastante brigado: nos primeiros minutos, o torcedor viu muitas divididas e cruzamentos para a área que não tiveram conclusão. Em meio ao duelo físico, João Basso sentiu uma lesão e precisou ser substituído por Messias.

Corinthians ganha terreno e assusta. Aos poucos, os mandantes conseguiram encaixar jogadas e empurraram o adversário para a defesa. A dupla Giuliano-Renato Augusto protagonizou o primeiro lance de susto, pouco antes de Fausto Vera e Yuri Alberto obrigarem o goleiro João Paulo a fazer duas lindas defesas.

Gols anulados. O Santos tentou responder na bola parada e até balançou as redes com Dodô, mas a finalização acabou anulada por impedimento. Já na casa dos 32 minutos, foi a vez de os donos da casa marcarem em vão: Renato Augusto bateu para gol e Romero, em posição irregular, desviou para o gol santista ? nas duas ocasiões, os bandeirinhas paralisaram a partida.

João Paulo faz novos milagres. O goleiro dos visitantes voltou a brilhar e manteve o placar inalterado nos últimos minutos da etapa inicial: primeiro, ele se esticou e defendeu uma cabeçada de Gil após escanteio, e depois espalmou chute cruzado de Giuliano ? que completou lançamento de Romero livre dentro da área.

Santos volta elétrico. A equipe de Marcelo Fernandes retornou dos vestiários fazendo em um minuto o que não havia feito nos 45 primeiros: obrigar Cássio a trabalhar. Lucas Lima, em contra-ataque puxado por Soteldo, foi o responsável por acertar o gol corintiano, mas não caprichou. No lance seguinte, Marcos Leonardo pegou mal e errou o alvo.

Corinthians marca em trapalhada de Jean Lucas. Passado o susto, os donos da casa voltaram a controlar o duelo e abriram o placar aos 12 minutos: após escanteio cobrado da direita, Romero cabeceou para a pequena área, Yuri desviou de joelho e João Paulo, inspirado, fez linda defesa. A bola ainda tocou na trave e voltou para o santista Jean Lucas, que deu um bico para dentro do próprio gol na tentativa de afastar: 1 a 0.

Marcelo Fernandes mexe, mas não colhe frutos. Incomodado com a postura ofensiva de seu time, o técnico do Santos abriu mão de Marcos Leonardo e Rodrigo Fernández para colocar o grandalhão Furch e o velocista Mendoza no gramado. As mudanças surtiram algum efeito, e o Peixe, na base do "abafa", conseguiu ameaçar Cássio.

Pênalti e empate nos acréscimos. O Santos partiu para o desespero e conseguiu um pênalti já nos acréscimos do duelo em Itaquera, quando Soteldo partiu para cima de Bruno Méndez e foi derrubado dentro da área. Após checagem no VAR, o árbitro Anderson Daronco confirmou o pênalti: na cobrança, Mendoza deslocou Cássio e empatou: 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1x1 SANTOS

Data e horário: 29 de outubro de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Motivo: 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael da Silva Alves (RS)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Fausto Vera, Giuliano, Fábio Santos, Bruno Méndez, Rojas (COR); Rincón, Marcos Leonardo(SAN)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Jean Lucas, contra (COR), aos 12 min do 2° tempo; Mendoza (SAN), aos 53 min do 2° tempo.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Bruno Méndez), Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera (Moscardo), Maycon, Giuliano (Ruan Oliveira) e Renato Augusto (Rojas); Romero (Wesley) e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

SANTOS: João Paulo; Lucas Braga, Joaquim, João Basso (Messias) e Dodô (Kevyson); Rodrigo Fernández (Mendoza), Rincón, Jean Lucas e Lucas Lima (Maxi Silvera); Soteldo e Marcos Leonardo (Furch). Técnico: Marcelo Fernandes.