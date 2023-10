RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil é campeão do handebol feminino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago e carimba o passaporte para as Olimpíadas de Paris 2024. Na final, vitória sobre a Argentina por 30 a 18.

Com a medalha, a delegação verde e amarela fecha o dia com apenas um ouro atrás do México na luta pela segunda posição do quadro de medalhas ? 35 contra 34.

O jogo começou apenas às 22h30, duas horas depois do marcado, por conta de problemas de goteira no ginásio. A semifinal entre Brasil e Chile, por exemplo, foi finalizada antes do tempo regulamentar por conta de goteiras no local.

Esse é o sétimo título brasileiro em Jogos Pan-Americanos. Anteriormente, chegou ao topo do pódio nas edições de 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019.

Como foi o jogo

O jogo começou tenso, com os dois times "se estudando" e gols lá e cá. O jogo ficou mais truncado, com os dois times presos na marcação, mas, aos poucos, o Brasil foi conseguindo encaixar o ritmo e conseguiu abrir vantagem no placar.

No primeiro tempo, o time Cristiano Silva contou com os gols de Ana Paula e uma grande atuação da goleira Gabriela Moreschi, que fez defesas em momentos importantes. Ao apito, o Brasil vencia por 16 a 7.

Na volta do intervalo, a Argentina tentou aplicar pressão, mas durou pouco e logo o time verde e amarelo voltou a ditar o ritmo. Em avanço pela direita, a argentina Karsten fez falta em Adriana, foi punida novamente e acabou expulsa.

Apesar do adeus de uma das suas principais jogadores, a equipe albiceleste conseguiu melhorar e assustou, mas Gabi manteve o bom nível de atuação.

O Brasil aproveitou o placar favorável e administrou, misturando um jogo mais "solto" com avanços mais seguros. A equipe tentava ter a bola, fazer o tempo passar e ser efetivo nos avanços. A posse de bola chegou a ser de 64%.

Na reta final, a Argentina já não mostrava o mesmo ímpeto, e a equipe verde e amarela aproveitou para ainda balançar a rede em novas oportunidades, construindo 14 gols de diferença no placar.

Nos últimos minutos, com o placar de 30 a 18, banco de reservas e torcedores já gritavam "é campeão", título confirmado ao apito final.