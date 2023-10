SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fábio Santos e Renato Augusto disseram que Soteldo pediu desculpas após o lance que causou polêmica no empate entre Corinthians e Santos, no domingo (29). Segundo eles, o jogador santista se levantou após a disputa com Bruno Méndez se desculpando já que achava que Anderson Daronco daria cartão amarelo por simulação.

O que eles disseram?

Fábio Santos: "Na hora do lance a gente já pediu cartão amarelo para o Soteldo e ele pede desculpas falando que ele não tentou cavar [o pênalti], que teve um contato, mas obviamente que não foi pênalti. Você vê a foto e vê que foi ele quem pisa no pé do Bruno. Mesmo assim, o cara do VAR chama o Daronco, ele vai olhar, passa no telão, 40 mil pessoas viram que não foi pênalti e ele consegue marcar. A gente reclama, fica indignado com tudo isso".

Renato Augusto: "Mais do que a reação do estádio e de qualquer atleta, você vê a reação do cara que sofreu o pênalti. Ele já levantou pedindo desculpas, nem reclamou, só tentou não levar cartão amarelo por simulação. Em alguns momentos, você não precisa nem ver o VAR, só precisa ver a reação do atleta, mas não temos muito tempo para ficarmos lamentando".

O que aconteceu

Nos acréscimos do clássico entre Corinthians e Santos, disputado na Neo Química Arena, Soteldo tentou um lance dentro da área de ataque e, ao passar por Bruno Méndez, os pés dos dois jogadores se tocaram.

Em campo, o árbitro Anderson Daronco não marcou a penalidade. Chamado pelo VAR, o árbitro gaúcho viu o lance no monitor e, depois da análise, marcou o pênalti.

Na cobrança, Mendoza bateu alto, no meio do gol, e deixou tudo igual em Itaquera. O empate pela 30ª rodada do Brasileirão manteve o Santos na 16ª colocação, com 34 pontos. Já o Corinthians chegou aos 37 e é o 14° colocado.