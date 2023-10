RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Para quem jogou ou não jogou, os resultados da 30ª rodada do Brasileirão trouxeram uma pimenta na disputa pelo título. Especialmente porque o Botafogo derrapou de novo e perdeu em casa para o Cuiabá. Palmeiras, Red Bull Bragantino e até o Flamengo estão de olho.

O time de Lucio Flavio parou nos 59 pontos. A diferença em relação ao Palmeiras, agora vice-líder, é de seis pontos.

O alvinegro tem um jogo a menos, mas o próximo adversário é justamente o time de Abel Ferreira.

A distância pode cair, na prática, para três -embora, potencialmente, possa ser de seis, devido ao duelo adiado com o Fortaleza.

"Na competição de pontos corridos, por si só, cada jogo é uma decisão. A competição vai afunilando e estamos indo para a reta final. Temos trabalhado jogo a jogo. Para alcançarmos o número mágico, temos que ultrapassar os 59 que temos. De fato, o jogo que teremos na quarta é mais uma decisão contra o adversário mais próximo de nós. Pelo fato de ser dentro de casa, temos que trabalhar em termos de recuperação do resultado", disse Lucio Flavio, técnico do Botafogo.

QUEM MAIS VEM AÍ

A instabilidade do Botafogo e os jogos atrasados deixam não só o Palmeiras com a calculadora na mão, mas dão esperança para Red Bull Bragantino e Flamengo. Os dois iriam se enfrentar neste fim de semana, mas o jogo foi adiado para 23 de novembro para o rubro-negro usar o Maracanã.

O Massa Bruta tem 52 pontos (sete a menos) e o mesmo número de jogos que o Botafogo. Além disso, ainda há um confronto direto em Bragança Paulista na lista dos jogos que faltam no Brasileirão.

O Flamengo tropeçou contra o Grêmio na rodada passada, mas pode se beneficiar daquilo que pode ocorrer no jogo adiado contra o próprio Bragantino e nos confrontos que o Botafogo tem contra os outros dois perseguidores.

POR QUE O BOTAFOGO DERRAPA?

O campeonato ganhou novos contornos porque o Botafogo perdeu o aproveitamento perfeito que tinha em casa. O time, no geral, tem perdido a efetividade ofensiva e ainda dá bobeiras, como a que gerou o gol de Pitta, do Cuiabá.

Nos últimos quatro jogos no tapetinho do Nilton Santos, foram duas derrotas (Cuiabá e Flamengo) e dois empates (Athletico e Goiás).

"Nós temos que levantar a cabeça em função do jogo que fizemos", disse Lucio Flavio, referindo-se ao número de chances criadas diante do Cuiabá.

A patinada alvinegra começou com Bruno Lage, que foi demitido. Com Lucio Flavio, o retrospecto também é de quatro jogos. Mas o alvinegro venceu duas vezes, justamente fora de casa, diante de Fluminense e América-MG.

Contra o Palmeiras, o time precisa voltar à lógica de vitórias em casa que o catapultou com vantagem para a ponta do campeonato no primeiro turno.

Uma boa notícia para o Botafogo nessa corrida final pelo título é que Palmeiras e Flamengo também ainda vão se enfrentar.

Agora perseguidor mais próximo, o Palmeiras já viveu sua instabilidade no Brasileirão -sobretudo no contexto que envolveu a eliminação para o Boca Juniors na Libertadores.

O time de Abel Ferreira chegou a ter quatro derrotas seguidas. Mas o recorte mais recente é de três vitórias -inclusive, um retumbante 5 a 0 sobre o São Paulo e a de sábado, sobre o Bahia.

No primeiro turno, o Palmeiras perdeu em casa para o Botafogo e agora tem a chance de dar o troco e recolocar uma pressão que o alvinegro não vê desde o primeiro terço do campeonato.

"Um jogo de cada vez, faltam nove, temos bom jogo contra o Botafogo. Queremos ganhar a cada jogo, claro, mas um de cada vez. Ganhar o próximo é o objetivo", disse o técnico Abel Ferreira.

Jogos do Botafogo

Palmeiras (c)

Vasco (f)

Grêmio (c)

Red Bull Bragantino (f)

Santos (c)

Fortaleza (f)

Coritiba (f)

Cruzeiro (c)

Internacional (f)

Jogos do Palmeiras

Botafogo (f)

Athletico (c)

Flamengo (f)

Internacional (c)

Fortaleza (f)

América-MG (c)

Fluminense (c)

Cruzeiro (f)

Jogos do Red Bull Bragantino

Goiás (f)

Corinthians (c)

São Paulo (f)

Botafogo (c)

Internacional (f)

Flamengo (f)

Fortaleza (c)

Coritiba (c)

Vasco (f)

Jogos do Flamengo

Santos (c)

Fortaleza (f)

Palmeiras (c)

Fluminense (c)

América-MG (f)

Red Bull Bragantino (c)

Atlético-MG (c)

Cuiabá (c)

São Paulo (f)