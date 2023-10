RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Além do péssimo resultado em confronto direto, o Vasco também ganhou um grande problema para o ataque em mais um jogo importante. Expulso com dois cartões amarelos, o atacante Pablo Vegetti desfalca a equipe diante do Cuiabá. Nome do time no momento da retomada, ele saiu da seca de gols, mas virou dor de cabeça.

O Vasco empatou com o Goiás por 1 a 1 em Goiânia. A equipe vencia até o fim, mas viu Vegetti ser expulso e sofreu o gol de empate dois minutos depois, já nos acréscimos.

O técnico Ramón Díaz questionou a expulsão, afirmando que o primeiro cartão do jogador não deveria ter acontecido. Ele também falou sobre os recorrentes cartões vermelhos da equipe com surpresa.

Vegetti tem oito gols em 14 partidas no campeonato, além de uma assistência. A estreia foi contra o Grêmio, na 17ª rodada.

Quando chegou, o Vasco era o lanterna e tinha apenas doze gols marcados. Agora, soma 30 e Vegetti foi responsável por 44% dos gols desde então.

Mesmo assim, o Cruz-Maltino venceu apenas um dos últimos seis jogos e freou o momento de retomada na temporada. A equipe permaneceu na zona de rebaixamento.

Nas seis vitórias desde a chegada de Vegetti, quatro foram por 1 a 0. O Cruz-Maltino só conseguiu balançar a rede mais de uma vez contra Fluminense (4 a 2) e Coritiba (5 a 1).

Aos 34 anos, Vegetti chegou ao Vasco sem grande badalação na carreira.

O atacante fechou no último dia da janela de transferências. Para inscrevê-lo a tempo, o Vasco fechou por empréstimo e depois acertou a compra em definitivo US$ 1,1 milhão (R$ 5,4 milhões, na cotação da época).

O alvo principal era Diego Costa, que depois fechou com o Botafogo. O diretor esportivo da SAF, Paulo Bracks, iria até a Espanha, mas o acerto com Vegetti aconteceu antes.

Hoje, o camisa 99 só tem uma média de gols menor que Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato. Os números são: 0,60 contra 0,70.

Com o bom rendimento, o jogador ganhou rapidamente a torcida vascaína. Em setembro, ele apareceu com a camisa "que honra ser pai e vascaíno".

Além de Vegetti, o Vasco perdeu Jair para a próxima rodada. O jogo com o Cuiabá será na quinta-feira, às 17h (de Brasília), fora de casa, e também é um confronto direto.

A sequência é lotada de duelos importantes. Depois do Cuiabá, tem o clássico com o Botafogo e jogos contra Cruzeiro, América-MG, Athletico-PR, Corinthians, Grêmio e Red Bull Bragantino na última rodada.