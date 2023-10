SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos primeiros diagnósticos do técnico Mano Menezes no Corinthians foi a necessidade de usar jogadores mais experientes para lidar com as eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana e, principalmente, a "sombra" do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E a ideia está dando certo.

Após a estreia com reservas diante do São Paulo e a frustrante eliminação para o Fortaleza na Sul-Americana, Mano Menezes entende que o Corinthians apresentou uma melhora coletiva nos últimos cinco jogos. O Timão venceu o Cuiabá e empatou com Flamengo, Fluminense, América-MG e Santos. O entendimento é que o time oscilou, mas demonstrou evolução.

E essa reação após a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo passa pela utilização dos medalhões. Mano priorizou os mais experientes, vários deles contestados pelo torcedor.

No empate em 1 a 1 com o Santos, por exemplo, o Corinthians foi amplamente superior durante a maior parte do tempo e viu atuações boas (ou ao menos seguras) dos mais experientes: Gil, Fágner, Fábio Santos, Maycon, Giuliano e Romero viviam momentos piores com Luxa, assim como Fausto Vera. Cássio e Renato Augusto sofriam menos críticas.

Fágner e Fábio Santos lidaram bem com o ataque santista. Foi após a saída de Fágner para a entrada de Bruno Méndez, inclusive, que o Peixe cresceu. Bruno cometeu o pênalti polêmico em Soteldo.

Giuliano foi um dos destaques individuais. O meia teve um bom momento como primeiro volante com Luxemburgo, porém, deixou de ser utilizado com frequência.

Caso semelhante ao de Maycon. Os dois têm agradado demais a comissão técnica do Timão.

A volta do argentino Fausto Vera, que jogou bem no primeiro tempo contra o Santos, também é marcante. A busca por experiência fez jogadores promissores perderem parte do espaço: são os casos do volante Gabriel Moscardo e do atacante Wesley.

"Mais importante do que quem joga é a ideia. Sempre busco estabelecer uma ideia que abrange o maior número de jogadores para o elenco. Penso que é uma hora para jogadores experientes, porque é um momento de muita pressão. Repetir nessa hora ajuda muito a gente ver movimentações bem sincronizadas. A repetição dá isso. Se você mudar muito, são muitos jogadores diferentes, e é difícil cobrar esse entrosamento", disse Mano Menezes.

APOIO AO ELENCO

Os jogadores também estão motivados com o trabalho de Mano Menezes, apesar dos resultados não terem sido os melhores.

Cássio, Fábio Santos e Renato Augusto, três dos líderes do Corinthians, elogiaram a consistência da equipe e o nível alto dos treinamentos.

O trio também concordou em um elogio a Mano: a simplicidade. Eles creem que o treinador sabe aproveitar o tempo curto para treinamentos com orientações práticas e decisivas: "O que ele fala acontece no jogo", disse Fábio Santos.

A expectativa agora é transformar essa melhora de desempenho em resultados mais expressivos. O Corinthians enfrentará o Athletico, quarta-feira, novamente na Neo Química Arena.

O Timão está no 14º lugar, com 37 pontos, e espera chegar rapidamente aos 45 pontos para afastar o risco de rebaixamento. Faltam oito rodadas e 24 pontos em disputa.