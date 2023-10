SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tatiana Weston-Webb salvou o Brasil de passar essa segunda-feira (30) sem medalhas de ouro no surfe no Pan-Americano de Santiago. A brasileira superou Sanoa Dempfle-Olin, do Canadá, e conquistou a única medalha dourada do Brasil no dia. Luiz Diniz e Aline Adisaka no SUP e Chloe Calmon no longboard feminino somaram três medalhas de prata para o Brasil, após derrota nas finais das respectivas categorias. Carlos Bahia foi bronze no longboard masculino.

Tati Weston-Webb virou a bateria a um minuto do fim, com uma nota de 7.33, assumindo a liderança definitiva para a medalha de ouro.

Luiz Diniz foi o primeiro brasileiro a entrar no mar e venceu a bateria da semifinal, contra o canadense Finn Spencer.

Na final, Diniz perdeu para Zane Schweitzer, dos Estados Unidos, que perdeu o remo no meio da disputa, e acabou ficando com a prata.

Carlos Bahia perdeu uma das notas por interferência e acabou superado pelo chileno Rafael Cortéz na semifinal do longboard masculino. Com a derrota, o brasileiro garantiu a medalha de bronze.

Em uma bateria de mar calmo, Chloé Calmon sofreu a virada da peruana Maria Fernanda Reyes na última onda e acabou ficando com a medalha de prata no longboard feminino.

Aline Adisaka foi superada pela colombiana Isabella Gomez, em um mar com poucas ondas e acabou ficando com a prata no SUP.

O surfe brasileiro encerra a participação no Pan de Santiago com cinco medalhas: uma de ouro, três de prata e uma de bronze.