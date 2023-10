SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil começou o atletismo com uma dobradinha no pódio do lançamento de disco feminino nesta segunda-feira (30), nos jogos Pan-Americanos.

Izabela Rodrigues conquistou a medalha de ouro e Andressa Oliveira ficou com a prata no lançamento de disco feminino no Pan 2023.

Com uma prova espetacular, Izabela Rodrigues não deu chances às adversárias e liderou do início ao fim, tendo lançado o disco à 59.63 metros

Já Andressa conseguiu alcançar 59.29 metros na sua quarta tentativa e garantiu seu lugar na segunda posição.

Samantha Salão, da Jamaica, completou o pódio e ficou com a medalha de bronze.