SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi conquistou nesta segunda-feira (30) sua oitava Bola de Ouro da carreira, em premiação realizada em Paris, pela revista France Football. Único brasileiro na lista, Vinícius Jr ficou na sexta posição.

Jogando pelo PSG e seleção da Argentina, Messi marcou 38 gols e deu 25 assistências em 54 partidas na temporada passada ?recorte utilizado para a definição dos ganhadores.

O argentino leva o prêmio como jogador do clube francês e do Inter Miami, dos Estados Unidos, seu time atual. É a primeira vez que um atleta que atua fora da Europa fica com a Bola de Ouro.

Além disso, o camisa 10 conquistou a Copa do Mundo do Qatar e outros dois títulos, o Campeonato Francês e a Supercopa da França.

O astro disparou ainda mais como o jogador que mais vezes levou o prêmio. Ele tem três Bolas de Ouro a mais que Cristiano Ronaldo, que soma cinco.

Haaland, em segundo, e Mbappé, em terceiro, completaram o Top 3 liderado por Messi.

Vini foi o brasileiro mais bem colocado na Bola de Ouro desde 2017 (quando Neymar ficou em terceiro) e garantiu o Prêmio Sócrates, pelo envolvimento em projetos sociais. No ano passado, o atacante do Real Madrid ficou em oitavo.

*

LISTA COM TODAS AS POSIÇÕES FINAIS DA BOLA DE OURO DE 2023:

1- Lionel Messi

2- Erling Haaland

3- Kylian Mbappé

4- Kevin De Bruyne

5- Rodri

6- Vinícius Júnior

7- Julián Álvarez

8- Victor Osimhen

9- Bernardo Silva

10- Luka Modric

11- Mohamed Salah

12- Robert Lewandowski

13- Yassine 'Bono' Bounou

14- Ilkay Gundogan

15- Emiliano 'Dibu' Martínez

16- Karim Benzema

17- Khvicha Kvaratskhelia

18- Jude Bellingham

19- Harry Kane

20- Lautaro Martínez

21- Antoine Griezmann

22- Kim Min-Jae

23- André Onana

24- Bukayo Saka

25- Josko Gvardiol

26- Jamal Musiala

27- Nicoló Barella

28- Martin Odegaard

29- Kolo Muani

30- Rúben Dias

VEJA OS MAIORES VENCEDORES:

Lionel Messi (8)

Cristiano Ronaldo (5)

Michel Platini, Johan Cruyff e Marco Van Basten (3)

Franz Beckenbauer, Ronaldo, Di Stéfano, Kevin Keegan e Karl-Heinz Rummenigge (2)