SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi levou a Bola de Ouro pela oitava vez na cerimônia deste ano. O craque argentino já era o maior vencedor do prêmio, mas agora superou de vez Pelé, que teve sete conquistas reconhecidas em 2014 pela revista France Football, que organiza a premiação.

Messi confirmou o favoritismo e foi eleito o melhor jogador do mundo. Ele venceu quatro Bolas de Ouro no tradicional prêmio da revista francesa (2015, 2019, 2021 e 2023), e tem outras quatro conquistas da época em que o prêmio era em conjunto com a Fifa (2009, 2010, 2011 e 2012).

Pelé recebeu sete Bolas de Ouro na revisão feita pela France Football. A revista revisou todos os vencedores e concedeu os prêmios ao brasileiro em 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 e 1970.

O Rei nunca foi eleito enquanto esteve em atividade porque o prêmio só considerava jogadores europeus até 1994. Em 1995, a premiação passou a considerar estrangeiros que atuassem na Europa, e desde 2006 não há nenhuma restrição.

QUEM 'PERDEU' O TROFÉU DA BOLA DE OURO PARA PELÉ

1958 - Raymond Kopa (Real Madrid/França)

1959 - Alfredo Di Stéfano (Real Madrid/Espanha)

1960 - Luis Suárez (Barcelona/Espanha)

1961 - Omar Sivori (Itália/Juventus)

1963 - Lev Yashin (D. Moscovo/URSS)

1965 - Eusébio (Benfica/Portugal)

1970 - Gerd Müller (Bayern Munique/Alemanha)